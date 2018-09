Sowohl für die Menschen an den Tischen als auch für die Bürger auf den hinteren Besucherplätzen sind die Äußerungen des Sprechenden im Ratssaal trotz der eingesetzten Technik mitunter sehr schwer zu verstehen. Die Verwaltung prüft nun, ob etwa weitere Lautsprecher Abhilfe schaffen könnten. (Björn Hake)

„Zuhörer verstehen nur Bahnhof“ – so titelte der ACHIMER KURIER vor 25 Jahren, nachdem die erste Sitzung des Achimer Stadtrats im damals brandneuen Rund des Rathaussaals stattgefunden hatte. Gar wutentbrannt äußerten sich einige Bürger direkt nach der Sitzung, weil sie zuvor nur erahnen konnten, was da an den Tischen besprochen und entschieden worden war. Das schürte offenbar auch das Misstrauen gegenüber dem Rat. Daraus zog die Stadt die Konsequenz, Technik anzuschaffen und einzusetzen.

Die aktuellen Mikrofone und Lautsprecher sind nach Angaben der Verwaltung zwar erst um die zehn Jahre alt, am noch älteren Problem aber haben sie nichts geändert. Wenn die Ratsleute oder Vortragenden nicht diszipliniert, deutlich und mit geringem Abstand zum Mikrofon sprechen, können insbesondere ältere Zuhörer der Sitzung kaum folgen. Was auch in jüngster Zeit wieder zu Beschwerden geführt hat – daher prüft die Verwaltung momentan, ob etwa zusätzliche Lautsprecher im Zuhörerbereich Abhilfe schaffen können. Zumal für das Protokoll, das von den Sitzungen erstellt wird, die Aussagen wichtig sind. Und die werden nur aufgezeichnet, wenn die Mikrofone benutzt werden.

„Zu viel Glas, kein Teppich“, fasst Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Rande der jüngsten Ortsausschusssitzung die Gründe dafür zusammen, dass die Akustik heute wie damals in dem kreisrunden Saal miserabel ist. Einen Teppich aufs Parkett zu legen, das kommt für die Verwaltung offenbar nicht in Frage und so soll es die Technik richten, die bisher nur dann funktioniert hat, wenn sie auch richtig benutzt wurde. Ditzfeld erzählte, dass Steffen Zorn, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, ganz aktuell den Auftrag habe, herauszufinden, wie sich das Dilemma beseitigen lässt. Denn sowohl die Ratsleute als auch die meisten Zuhörer in den öffentlichen Sitzungen würden nicht jünger und ihr Gehör nicht besser, fügte Ditzfeld hinzu.

Zu deutlicher Kritik der anwesenden Bürger an der Akustik war es auch vor einem Monat bei der Informationsveranstaltung zum Bäderbetriebskonzept im Rathaussaal gekommen. Und immer wieder ist in den Einwohnerfragestunden zu vernehmen, dass die von der Verwaltung dargestellten Zeichnungen und Bilder von den Zuschauerplätzen nicht gut zu erkennen seien. Da hat die Stadtverwaltung nun während der Sommerferien nachgebessert, denn ein neuer Beamer verrichtet seitdem seinen Dienst unter der Decke des Rathausaals. „Der Größte, der zu bekommen war“, heißt es aus dem Rathaus, größer als jetzt könnten die Grafiken und Co. also nicht dargestellt werden.

Aber zurück zur Akustik: Nicht selten vergessen die Ratsleute aufgrund hitziger Diskussionen oder wegen nachlassender Konzentration, ihren Knopf der Mikrofonanlage zu drücken. Das hat zur Folge, dass die Bürger und die Pressevertreter nicht nur sehr schlecht verstehen können, was da gesprochen wird – sondern mitunter gar nicht. So ist es aber andersherum auch für die Fraktionsvertreter und die Verwaltung, wenn Unruhe auf den Zuschauerrängen aufkommt. Das liegt offenbar daran, dass dann der Reflektionsschall in der Mitte des Saales zusammentrifft, sodass sich die am Tisch Sitzenden gestört fühlen. Diese Probleme, die die spezielle Beschaffenheit des Saals mit sich bringt, hatten den damaligen Architekten nicht überrascht. „Das war vorher klar“, hatte er unserer Zeitung vor einem Vierteljahrhundert gesagt. Übrigens auch, dass wenn man Decke und Wände zusätzlich dämmt oder gar später einmal technische Geräte einsetzt oder die Tische anders anordnet, „es ohne Weiteres nicht hinzubekommen ist, dass alle rundherum zufrieden sind“.

Dieses Ziel verfolgt die Verwaltung aber offenbar jetzt wieder mal, wobei das Thema für Rathauschef und Hausherr Rainer Ditzfeld kein Neues ist: Im August vor zwölf Jahren hatte er als stellvertretender Bürgermeister bei Stadtvater Christoph Rippich beantragt, die schlechte Akustik zu prüfen und von einem Fachmann Lösungen aufzeigen zu lassen. Denn, so schrieb es Ditzfeld damals an den Bürgermeister: Er war immer öfter von den Achimern darauf angesprochen worden, dass diese den Redebeiträgen im Ratssaal aufgrund der Akustik nicht folgen konnten.