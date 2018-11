Achim. Nachdem sich der Kreisverband Osterholz-Verden der Alternative für Deutschland (AfD) über das Verhalten des Kulturhauses Alter Schützenhof (Kasch) und dessen Nein zu AfD-Veranstaltungen in seinen Räumen mokiert hatte (wir berichteten), hat am Freitag nun das Kasch Stellung bezogen. Demnach vertritt es die Auffassung, dass es als „juristische Person des Privatrechts“ betrieben werde und verwies in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts Lüneburg. Demnach ist das Kulturhaus der Auffassung, „dass ein Anspruch auf Überlassung von Räumlichkeiten für den AfD-Kreisverband nicht besteht“. Der Stadt Achim stehen laut Kasch, das von einem Trägerverein betrieben wird, keine Mitwirkungs- und Weisungsrechte zu.

Die AfD hatte angeführt, dass das Kasch jährlich von der Stadt Achim mit öffentlichen Geldern – 220 000 Euro sind es pro Jahr – subventioniert wird. „Dass das von der Stadt Achim finanziell abhängige Kulturhaus einer zugelassenen und von den Bürgern in den Verdener Kreistag gewählten Partei keine Räume zur Verfügung stellt, ist ein untragbarer Zustand“, hatte der Vorsitzende der AfD-Kreistagsfraktion Jochen Rohrberg erklärt.

Wie das Kasch ausführte, habe die AfD gewünscht, einmal im Monat „politische Parteiarbeit“ im Kulturhaus anzubieten. „Das war der Plan, wir wollten einmal pro Monat ein Gespräch mit den Bürgern dort führen“, bestätigte am Freitag auf Nachfrage AfD-Mann Rohrberg. Das aber hatte das Kasch abgelehnt und gegen diese „ablehnende Entscheidung des Vorstands des Trägervereins des Kasch“, wie es in der Stellungnahme des Trägervereins heißt, hatte der AfD-Kreisverband am 14. Dezember 2016 beim Verwaltungsgericht Stade Klage erhoben. Daraufhin erfolgte laut Kasch am 27. Januar dieses Jahres eine sogenannte Klageerwiderung durch Heinz Föllenbach, der die Kultureinrichtung als Rechtsanwalt in dieser Angelegenheit vertritt. Bis heute sei von der AfD keine weitere prozessuale Erklärung eingereicht worden, schildert das Kasch. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung ist vom Gericht noch nicht anberaumt worden.