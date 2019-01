In der Anlage wird das Abwasser aus Achim aber auch aus Etelsen und Cluvenhagen geklärt. (Björn Hake)

Im Frühjahr soll es endlich losgehen. Knapp ein Jahr später als geplant, steht dann eine umfangreiche Sanierung der Achimer Kläranlage auf der Agenda. Ort des Geschehens ist das dortige Zulaufpumpwerk. Nach über 30 Jahren im Einsatz muss dieses dringend erneuert und auf Vordermann gebracht werden. Die Arbeiten hatten sich, wie berichtet, so deutlich verzögert, weil die Angebote auf die Ausschreibungen aufgrund der guten Baukonjunktur deutlich höher ausfielen als ursprünglich geplant. „Wir hatten teilweise Angebote, die 60 Prozent über unseren kalkulierten Kosten lagen“, berichtet Uwe Schmoecker, Leiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung.

Zusätzliches Geld

Aus diesem Grund musste die Ausschreibung zunächst aufgehoben und zusätzliches Geld von der Politik genehmigt werden. Das war im Sommer 2018 geschehen. Die zweite Ausschreibung war dann erfolgreicher und so konnte die Vergabe noch im vergangenen Jahr erfolgen. Insgesamt liegen die Baukosten jetzt nach Angaben von Schmoecker bei 800 000 Euro. Darin enthalten sind die Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik ebenso wie ein geplantes Pumpenprovisorium. „Dadurch, dass das Pumpwerksgebäude selber komplett saniert wird, brauchen wir für diese Zeit Ersatz“, erklärt Schmoecker. Die Arbeiten würden insgesamt etwa ein halbes Jahr dauern.

In dieser Zeit soll auf dem freien Feld auf der gegenüberliegenden Seite ein entsprechendes Provisorium errichtet werden. Um also überhaupt neu bauen beziehungsweise sanieren zu können, muss der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zunächst rund 120 000 Euro für ein provisorisches Ersatzpumpwerk aufbringen. „Wir hoffen in der Zeit des Umbaus auf wenig Regen, ansonsten könnte es zwischenzeitlich schon eng werden“, sagt Schmoecker. Immerhin sammelt sich alles zufließende Abwasser in einer Kläranlage zuerst im Zulaufpumpwerk. Zusätzlich zu dem Abwasser aus Achim klärt die Anlage auch Wasser aus Etelsen und Cluvenhagen.

Technik hat ihr Lebensende erreicht

„Die Sanierung ist in jedem Fall notwendig, weil insbesondere die Elektrotechnik nun ihr Lebensende erreicht hat“, sagt Schmoecker. „Wir können uns hier keinen weiteren Aufschub mehr leisten.“ Es sei allerdings durchaus normal, dass Investitionen im Millionenbereich für eine solche Anlage nach einer gewissen Laufzeit anfallen. Doch die Arbeiten am Zulaufpumpwerk der Kläranlage sind auch nicht die einzigen, die auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in diesem Jahr zukommen. Auch am Pumpwerk Blocksberg in Baden starten in diesem Frühjahr Sanierungsarbeiten. Und hier gilt dasselbe wie für das Pumpwerk der Kläranlage: Eine Laufzeit von rund 30 Jahren führt nun dazu, dass eine Sanierung unausweichlich ist. Für die Erneuerung der dortigen Maschinen- und Elektrotechnik fallen Kosten in Höhe von rund 500 000 Euro an.

„Wir versuchen, solche Instandhaltungsarbeiten immer bestmöglich über eine lange Zeitschiene zu planen, damit dann nicht plötzlich alles auf einmal anfällt“, erklärt Schmoecker. So beginne man in diesem Jahr beispielsweise auch schon mit den Planungen zur Erneuerung der Belüftungseinrichtung – dem „Herzstück einer Kläranlage“, wie Schmoecker sagt. Auch diese seien schon rund 20 Jahre alt und dementsprechend verschlissen und energetisch nicht auf dem neusten Stand. „Wir müssen nun überprüfen, mit welcher Dringlichkeit sie ausgetauscht werden müssen“, sagt Schmoecker. Denn auch dafür könnten erneut Kosten von bis zu einer Million Euro auf den Eigenbetrieb zukommen.