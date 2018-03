Trotz schwindender Fahrgastzahlen wird der Ottersberger Bürgerbus immer noch – wie hier am Busbahnhof – angenommen. (Sebi Berens)

Ottersberg. Der Ottersberger Bürgerbus hat seit August vergangenen Jahres knapp 20 Prozent weniger Fahrgäste befördert als in der Zeit vor der Neuausschreibung des sogenannten "Linienbündels Verden-Nord" zum 1. August 2017. Zu diesem Ergebnis ist der von Henning Struckmann geführten Verein Bürgerbus Ottersberg bei seiner jüngsten Bestandsaufnahme gekommen. Im Vergleich zum Jahr 2016 habe sich derweil ein Rückgang der Fahrgastzahlen von 35 700 auf 34 400 in 2017 ergeben, in Zukunft erwarten Struckmann und sein Team allerdings über ein gesamtes Fahrplanjahr gesehen nur noch rund 30 000 Menschen, die den Ottersberger Bürgerbus nutzen.

Angst um die Existenz des langjährigen Erfolgsprojektes haben die Ehrenamtlichen aber nicht. "Wir werden engagiert und motiviert weitermachen", heißt es aus Vereinskreisen, für Panikmache gebe es keinen Grund. Schuld an der Entwicklung sei nicht das Angebot des Vereins, der mit seinen Bussen auf zwei Linien verkehrt, sondern vielmehr die neue Situation auf der Straße. Neuer Konzessionsnehmer ist nämlich seit August 2017 das Unternehmen Weser Ems Bus. "Insbesondere auf der Linie 789 von Ottersberg über Fischerhude zum Bahnhof Sagehorn mussten gut nachgefragte Umläufe an die Regionalbusse abgegeben werden", erklärt Vereinsvorsitzender Henning Struckmann das Dilemma, in dem der Verein nach der zwangsläufigen Anpassung des Fahrplans für die Linien 788 und 789 steckt.

Zwar gelang es den Ottersberger Bürgerbus-Akteuren mit zusätzlichen Fahrten nach Otterstedt-Nord sowie zu Dodenhof nach Posthausen, dort jeweils deutliche Steigerungen zu erreichen. Nach wie vor wenig genutzt werde jedoch laut Struckmann die Verbindung von Ottersberg durch den Alten Weg und Siedlung nach Stuckenborstel mit Anschluss zum Sottrumer Bürgerbus. "Die neu eingerichtete Stichstrecke in die Fischerhuder Molkereistraße wird zwar angenommen, aber es blieb mancher Bus leer", hat Henning Struckmann zudem erkannt. Mit dem Rückgang der Passagierzahlen sind für den Verein auch entsprechend geringere Fahrkartenumsätze verbunden. Da gleichzeitig auch die Busbetriebskosten – insbesondere für Treibstoff und Reparaturen – gestiegen sind, werde der jährliche Zuschussbedarf laut Struckmann "aktuell immer größer".

Eine Entlastung in dieser Hinsicht erwartet der Bürgerbusverein Ottersberg aber durch den Austausch des dienstältesten Busses. Die Beantragung entsprechender Fördermittel bei der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG), dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (ZVBN), dem Landkreis Verden und dem Flecken Ottersberg sei nach Vereinsangaben im vergangenen Jahr rechtzeitig auf den Weg gebracht worden.

Nach der Bewilligung der Gelder zur Mitte des Jahres folgten aufwendige Vergleiche der infrage kommenden Bustypen, bis ein neuer Fiat-Ducato-Bus bestellt werden konnte, der allerlei Verbesserungen für Fahrer und Passagiere bringen und demnächst in den Liniendienst gehen soll. Gleichzeitig wird der Verkauf des frei werdenden Fahrzeugs vorbereitet.

Da aber auch der zweite Bürgerbus im Jahr 2019 getauscht werden muss, steht der Beantragungs- und Auswahlprozess also quasi ein weiteres Mal für den Verein an.