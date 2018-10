Ab Dienstag gibt es am Gieschen-Kreisel eine Baustelle. (Björn Hake)

Die Ausbauarbeiten an der Haltestelle „Alter Markt“ am Gieschen-Kreisel beginnen an diesem Dienstag, 9. Oktober. Nach enger Abstimmung mit dem Bürgerbusverein und der Nutzung von finanziellen Fördermöglichkeiten durch den ZVBN und die LNVG entsteht hier laut Stadtverwaltung eine behinderten- und seniorengerechte Haltestelle mit Blindenleitsystem. Ebenfalls können durch die Umplanung zwei Parkplätze erhalten bleiben sowie ein zukünftiger Taxi-Stellplatz realisiert werden. Den Planungen zufolge sollen die Bauarbeiten ungefähr zwei Wochen dauern, voraussichtlich bis zum 22. Oktober. Der Verkehr ab dem Gieschen-Kreisel in Richtung Bahnhof wird verschwenkt an der Baustelle vorbeigeführt. Der Geh- und Radweg entlang der L 167 wird im Baustellenbereich ab dem Gieschen-Kreisel Richtung Musikschule gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden über den Alten Markt umgeleitet.

„Da es leider nicht möglich ist, im Umfeld der Haltestelle einen Ersatzhalt zu finden, der das sichere Halten des Busses oder das sichere Ein- und Aussteigen von Fahrgästen ermöglicht, wird die Haltestelle für die Dauer der Baumaßnahme ersatzlos gesperrt“, teilt die Stadt Achim mit. Die Fahrpläne des Achimer Bürgerbusses werden sich deshalb während dieser Zeit wie folgt ändern: Die Busse der Linien 791 aus Uphusen und 793 aus Achim Nord, Borstel und Embsen fahren in dieser Zeit wieder die Haltestelle „Am Paulsberg“ (in der Straße am Paulsberg) an. Die Zeiten entsprechen dem bisher eingeplanten Halt am Alten Markt. Für die Busse der Linien 792 und 794 aus Baden kommend gibt es während der Umbauzeit keine Ersatzhaltestelle. Sie halten im Innenstadtbereich am Schmiedeberg und anschließend am Achimer Bahnhof (Süd).