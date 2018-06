Aktuell passieren zwischen 14 und 18 Uhr bereits mehr als 8000 Fahrzeuge die Ueser Kreuzung. (Björn Hake)

Jetzt hat es die Achimer Stadtverwaltung noch einmal schwarz auf weiß: Die Ueser Kreuzung ist ein Knotenpunkt, der dem dortigen Verkehrsaufkommen nicht gewachsen und daher nicht leistungsfähig ist. Das geht aus der ergänzenden Verkehrsuntersuchung hervor, die jetzt für das Gebiet erstellt wurde. Und das gilt unabhängig davon, ob sich der Verkehr durch eine mögliche Ansiedlung von Amazon im Gewerbepark Uesener Feld noch erhöhen würde. Insbesondere in den morgendlichen Spitzenstunden gibt es schon aktuell einen Rückstau sowohl aus Achim als auch aus Richtung der Autobahn.

Da sich mit der Ansiedlung des Onlineversandhändlers die Verkehrssituation insbesondere zu den Schichtwechselzeiten noch zuspitzen wird, waren, wie berichtet, vorab von der Landesstraßenbaubehörde und im Rahmen der Bürgerbeteiligung Forderungen nach einem ergänzenden Gutachten laut geworden. Im Rahmen der kommenden Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 13. Februar, sollen die Ergebnisse dieses Gutachtens ab 17 Uhr im Rathaus genauer vorgestellt werden.

Fest steht allerdings schon jetzt: Eine Entlastung des Verkehrs ist auch nach einer Ansiedlung von Amazon möglich – jedoch nicht durch einen Kreisverkehr. Ein Kreisel war eine der Varianten, die vom beauftragten Unternehmen untersucht wurde. Doch ein Kreisverkehr würde laut Gutachter kurzfristig keine Verbesserung bringen. Nur für die morgendlichen Spitzenzeiten zwischen 7.30 und 8.30 Uhr wäre eine solche Variante leistungsfähig. Zu den Stoßzeiten am Nachmittag hingegen, also zwischen 16.15 und 17.15 Uhr, könne der Verkehrsbelastung aus Richtung Norden nicht angemessen Rechnung getragen werden. „Das Ergebnis war nicht überraschend, da bereits ein Gutachten aus dem Jahr 2012 zu ähnlichen Einschätzungen kam“, sagt Achims Erster Stadtrat, Bernd Kettenburg. „Ein Kreisel bewirkt nicht immer automatisch einen besseren Verkehrsfluss.“

Aktuelle Verkehrshebungen der Gutachter haben ergeben, dass in der morgendlichen Spitzenstunde über 1800 Fahrzeuge die Kreuzung passieren, nachmittags sind es sogar knapp 2200. Insgesamt fahren in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr aktuell schon 8086 Fahrzeuge über die Kreuzung. Eine Ansiedlung von Amazon würde diese Zahl auf 9803 Fahrzeuge ansteigen lassen.

Veränderte Ampelschaltung

Die Verkehrsbelastungen durch den Logistikstandort des Onlineversandhändlers werden jedoch abseits der Spitzenzeiten zwischen 14 und 16 Uhr erwartet. 720 Pkw und 38 Lkw prognostiziert das Gutachten für die Zufahrt zu Amazon zwischen 14 und 15 Uhr. Entsprechend hoch ist dann auch die Zahl der Pkw, die ab 15 Uhr das Gelände verlassen. „Hierbei handelt es sich jedoch um die Maximalwerte im Weihnachtgeschäft“, heißt es in dem Gutachten. „Insofern treten diese erhöhten Verkehrsmengen lediglich über maximal drei bis vier Monate im Jahr auf.“

Die gute Nachricht für die Stadtverwaltung: Eine Entlastung der Situation ist möglich. Eine Alternative zum Kreisel sei eine Anpassung der Ampelanlage durch eine Änderung der Schaltung sowie einige bauliche Veränderungen an der Kreuzung. So sollen beispielsweise die Rechtsabbiegerspur auf der L 158 aufgehoben und die Linksabbiegerspuren verlängert werden.

Das Ergebnis des Gutachtens fließt nun in die Beurteilung zum Bebauungsplan „Verkehrsentwicklung Achim-Ost“ ein. „Das Gutachten hat für uns zwei Nutzen“, erklärt Kettenburg. „Einerseits zeigt es uns, dass der Bebauungsplan prinzipiell realisierbar ist und anderseits werden Möglichkeiten für eine Verbesserung der Situation an der Ueser Kreuzung aufgezeigt.“ Bis die allerdings eintreten können, sei es noch ein weiter Weg. „Wir können natürlich empfehlen, dass die entsprechenden Maßnahmen in die Wege geleitet werden, aber letztlich handelt es sich hier auch um zwei Landesstraßen, für die wir als Stadt nicht zuständig sind.“