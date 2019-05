Gisela Luther (links) war 40 Jahre Sekretärin der Hauptschule Achim und hat die Akten nun an Sandra Dunker übergeben. (Björn Hake)

Gisela Luther: Bei uns ist es so, dass WhatsApp und E-Mail keine Möglichkeiten darstellen. Das kann an anderen Schulen anders sein. Die Eltern sollen anrufen und das Kind krank melden. Wir notieren das auf einem Zettel und geben diesen an die Klassenlehrer. Manchmal melden sich auch die Schüler selbst. Wir hatten aber schon Eltern, die eine E-Mail geschickt haben, aber die erkennen wir nicht an. Anrufen ist weiterhin das A und O.

Die Technik hat sich gewandelt, das Anforderungsprofil hat sich geändert. Es werden immer mehr Daten, immer mehr Informationen, die eingegeben und gepflegt werden müssen. So war irgendwann auch der Computer neu, zum Glück hatten wir zu Hause schon einen, daher kannte ich mich damit aus. Als ich aber angefangen habe damals in Uphusen, da hatte ich zum Beispiel kein eigenes Telefon. Das stand nebenan beim Schulleiter und wenn es geklingelt hat, ging er ran, wenn er nicht da war, bin ich ran gegangen. Einen Computer gab es da auch nicht, nur eine Schreibmaschine. Mit Matrize und Durchschlag haben wir gearbeitet, das war alles recht umständlich. Insofern war der technische Fortschritt auf jeden Fall eine Erleichterung. Dann habe ich zwei große Umzüge mit gemacht, denn die Hauptschule war erst im Cato, später dann in der Marktschule, ehe das Gebäude hier neu gebaut wurde. Beide Male mussten die Schulen besenrein an den Nächsten übergeben, an den Landkreis Verden. Deshalb musste alles raus und das zwei Mal.

Kein Tag ist planbar. Man kann nicht heute sagen, morgen mache ich das oder dies und kann davon ausgehen, dass es auch so kommt. Alle stehen als Erstes bei uns, egal wer. Wir sind der erste Ansprechpartner. Das Aufgabengebiet ist sehr umfangreich, der eine benötigt zum Beispiel ein Pflaster, die Landesschulbehörde eine Auskunft, es liegt einfach immer mehr an. Man muss sich schnell auf alles Mögliche einstellen können und letztlich multiprofessionell sein. Es kann anstrengend sein, wenn alles zur gleichen Zeit kommt, aber genau das macht es auch aus, finde ich. Auch wenn es viel Stress war, aber es hat mir immer Spaß gemacht und auch mit den fünf verschiedenen festen Schulleitern und drei kommissarischen hat es immer gepasst. Vielleicht war das Glück, aber es viel ausgemacht.

Auf jeden Fall. Ich würde mich immer wieder dafür entscheiden, weil es sehr vielseitig ist. Der Umgang mit Menschen hat mir immer viel Freude bereitet und auch die unterschiedlichen Menschen: Schüler, Eltern, Lehrer – man muss sich immer neu auf jemanden einstellen. Ich hätte nicht nur einen Bürojob ohne Kontakt zu Menschen machen können, der wäre mir zu eintönig gewesen.

Ja natürlich, aber ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Es kommt ja auch zwischendurch mal etwas zurück und das ist es, was es ausmacht. Nicht nur jetzt, weil ich aufhöre, sagt jemand, dass ich es toll gemacht habe, sondern eben auch zwischendurch mal. Das Miteinander hat mir sehr gefallen im Kollegium und die Atmosphäre. Ich bin nur eine einfache Schulsekretärin, habe aber immer dazu gehört, auf Kollegiumsausflügen etwa. Es war ganz selbstverständlich, dass ich dazugehöre.

Viele unserer Schüler sind in Berufen, wo man sie im Alltag treffen kann – in der Bäckerei, im Lebensmittelgeschäft oder beim Friseur. Dann ist es schon so, wenn ich hereinkomme: ,Och hallo Frau Luther, sind Sie immer noch in der Schule?'. Mittlerweile ist es wohl ungewohnt, dass jemand seinen Arbeitsplatz nicht wechselt. Es ist immer sehr nett, die ehemaligen Schüler nach vielen Jahren zu treffen und zu erfahren, wie sie sich beruflich weiterentwickelt haben, auch wenn sie mal eine Hauptschule besucht haben. Wenn ein ehemaliger Schüler kommt, der nun als Erwachsener sein Kind hier anmelden will, der sagt mir dann, wie schön es sei, dass ich immer noch hier bin, und erzählt mir seine Erinnerungen, die dann natürlich wieder hochkommen.

Streiche, die mir gespielt wurden, gab es so nicht. Der Vorteil der Schulsekretärin ist, dass sie in einer anderen Position ist als die Lehrer. An den Chaostagen beispielsweise sind die Schüler an meiner Tür vorbeigegangen, das liegt wohl am guten Verhältnis. Und man darf nicht vergessen: Von mir wollen sie meistens etwas.

Das nicht. Aber die Hauswirtschaft kocht und backt hier gerne. Wenn sie einen Kuchen über haben und das kommt häufig vor, bekomme ich den nett dekoriert auf einem Tablett, das ist ganz, ganz lieb. Aber das ist keine Bestechung, sondern eine Wertschätzung, über die ich mich sehr freue.

Die Einarbeitungszeit ist angesichts der hohen Dichte an Arbeitstätigkeiten viel zu kurz. Es kommt beim Erklären immer etwas dazwischen und es ist so umfangreich, dass es in dieser kurzen Zeit gar nicht klappen kann. Ich habe ihr Selbstschutz empfohlen, dass man gucken sollte, was man zuerst erledigt, weil es erledigt werden muss und was man vielleicht auch später machen kann. Man sollte sich nicht alle Aufgaben ranholen, die andere erledigen müssten, denn wir haben so schon sehr viel zu tun. Das können wir mit der begrenzten Zeit, die wir haben, gar nicht schaffen.

Es ist so, dass die Berechnung unserer Stunden in Achim immer noch mit den Schülerzahlen zusammenhängt. Wenn wir weniger Schüler haben, bekommen wir auch weniger Stunden. Die Arbeit aber ist nicht weniger geworden, sondern mehr – die Arbeitsbedingungen wurden nicht angepasst. Wir müssen mehr Arbeit in weniger Zeit erledigen, weil die Regelung längst überholt ist, die auch für andere Schulen gilt. 1979 hatten wir noch 566 Schüler, mittlerweile sind es nur noch 165, weil die Hauptschule wegen der IGS ausverwaltet wird. Überstunden bekommen wir nicht bezahlt, so müssen die Lehrer nach der Schließung des Sekretariats dies dann für uns auffangen, wenn etwa nachmittags jemand noch ein Pflaster braucht.

Mein Mann fährt viel mit dem Rad, da können wir nun ja viele Touren gemeinsam machen. Außerdem kümmere ich mich gerne um das Haus und den Garten und ich lese gerne – was aber ein bisschen kurz gekommen ist zuletzt. Außerdem treibe ich sehr gerne Sport, auch im Verein. Ich schwimme gerne. Es ist für die Gesundheit gut und wichtig, dass man etwas für sich tut.

Das Gespräch führte Kai Purschke.

Zur Person

Gisela Luther

hat im Jahr 1978 als sogenannte Schulschreibkraft an der Grundschule Uphusen begonnen, wechselte dann im Mai 1979 zunächst kommissarisch zur Hauptschule Achim, wo sie dann bis zum 30. April dieses Jahres blieb. Die 63-Jährige wurde in Verden geboren, lebt aber seit 1958 in Achim, sie hat eine erwachsene Tochter. Laut Schulleiter Dominik Lerdon dürfte Gisela Luther die dienstälteste Schulsekretärin im Landkreis Verden an nur einer Schule sein. Sie ist eine von neun städtischen Schulsekretärinnen.