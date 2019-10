Die Klimaschutzagentur kommt – auch ohne Achims Beteiligung. Das hatte Landrat Peter Bohlmann zugesichert, noch bevor Ende September der Oytener Gemeinderat mit großer Mehrheit als letztes Mitglied seinen Beitritt beschlossen hatte. Und jetzt konkretisiert Bohlmann dieses Versprechen noch einmal. Die Klimaschutzagentur, der dann – mit Ausnahme von Achim – alle Städte und Gemeinden des Landkreises Verden angehören werden, soll zum ursprünglich anvisierten Gründungsdatum am 1. Januar 2020 an den Start gehen.

Und das, obwohl durch den unerwarteten Rückzug Achims der Gesellschaftervertrag für die Klimaschutzagentur noch einmal angepasst werden musste und nun erneut vom Kreistag und anschließend auch noch einmal in den beteiligten Gemeinden beschlossen werden muss. Die wichtigste Änderung ist die, dass nun der Landkreis Verden selbst die wegfallenden Anteile am Stammkapital in Höhe von 1500 Euro und den Jahresbeitrag von jeweils 12 000 Euro übernehmen will. „Damit hätte der Nichtbeitritt der Stadt Achim keine finanziellen Folgen für die übrigen beteiligen Städte und Gemeinden“, schreibt Peter Bohlmann in einer Beschlussvorlage für die kommende Sitzung des Kreistages am 28. Oktober.

Ganz zu ist die Tür damit für Achim allerdings noch immer nicht. „Der Landkreis ist unverändert bereit, der Stadt Achim in dem bisher vorgesehenen Rahmen eine Beteiligung an der Gesellschaft zu ermöglichen.“ Und das sogar auch noch nach der Beurkundung des Gesellschaftervertrages, vorausgesetzt die Stadt übernimmt dann die zusätzlich entstehenden Kosten wie etwa für den Notar von rund 1000 Euro in voller Höhe selbst.

Auch wenn dieses Vorgehen des Landkreises der Stadt Achim gegenüber durchaus versöhnlich scheint, so wird in den weiteren Ausführungen des Landrates durchaus klar, dass wenig Verständnis für die Entscheidung vorhanden ist. In Achim scheinen sich „in widersprüchlicher Art und Weise Argumente von unklaren Aufgaben dieser Agentur mit Vermutungen vermischt zu haben, dass sie mit der Beratung von neuen Gebietskörperschaften überfordert zu sein scheint“, heißt es in der Vorlage. Dem Landkreis werde damit vorgehalten, eine Agentur ohne Ziel und Plan initiiert zu haben.

Diesen Vorwurf will Bohlmann jedoch so nicht stehen lassen. Die Infragestellung des kommunalen Nutzens halte er für völlig unverständlich. „Gerade beim Klimaschutz ist eine zentrale Koordinierung geboten, weil wir es bei der CO2-Minimierung mit unzähligen Fördertöpfen und inhaltlichen Vorgehensweisen zu tun haben, bei denen es unwirtschaftlich wäre, wenn sich jede der sechs Gemeinden und die beiden Städte isoliert das Spezialwissen aneignen würden.“ Darüber hinaus seinen in der Vergangenheit auch in anderen Bereichen bereits positive Erfahrungen mit einer Bündelung der Kompetenzen und einer zentralen Koordination gemacht worden. Dazu zähle beispielsweise das Thema Breitbandausbau, wo der Landkreis Gemeindeaufgaben in einem komplexen Förderumfeld übernimmt, oder auch Klagen in Bezug auf fehlende Kitaplätze, auf die zentralisiert und rechtlich spezialisiert reagiert werde.

Die Klimaschutz- und Energieagentur verfolge im Hinblick auf die interkommunale Kooperation die gleichen Ziele, indem beim Landkreis oder den Gemeinden geplante oder auch schon realisierte Maßnahmen wie beispielsweise Fotovoltaik auf kommunalen Gebäuden oder die Umstellung von Fuhrparks auf Elektro- oder Wasserstoffmobilität unkompliziert auf die anderen acht Gebietskörperschaften übertragen würden. „Behauptungen von der Unwirtschaftlichkeit sind damit nicht belegbar oder gar unbegründet, zumal der Klimaschutz selbst schon ein eigenständiges Ziel darstellen sollte“, macht Bohlmann klar. Ohne die Agentur ließen sich die kommunalen Belange bei diesem wichtigen Thema nur schwer bündeln.

Daher treibt der Landkreis das Projekt Klimaschutzagentur auch weiterhin mit Hochdruck voran. Eine Verzögerung könnte nämlich auch finanzielle Auswirkungen haben. So würden bei einer späteren Gründung Fördermittel vom Land Niedersachsen in Höhe von über 4000 Euro pro Monat wegfallen. „Davon abgesehen sollen Firmengründungen nach Möglichkeit zum Beginn eines Geschäftsjahres erfolgen“, schreibt Bohlmann. Mit der nun vom Landkreis vorgeschlagenen Vorgehensweise könne man das gewährleisten.