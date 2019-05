Beim Ersatzneubau der Stromtrasse ist geplant, die Leitungskapazität von 220 Kilovolt auf 380 Kilovolt zu erweitern: Ein Großprojekt, das nun Thema in Hellwege war. Dort informierte Netzbetreiber Tennet über das Projekt. (Björn Hake)

Der Netzbetreiber Tennet setzt beim Trassenbau zwischen Stade und Landesbergen weiter auf Transparenz. In der jüngeren Vergangenheit informierte der Konzern schon häufiger Bürger über den Planungsstand des Projektes, beispielsweise in Hellwege oder in Langwedel (wir berichteten). Nun hat das Unternehmen erneut den Kontakt zu den Bürgern gesucht. Wieder einmal hat es Mitarbeiter der Firma Tennet nach Hellwege verschlagen.

Bei einer öffentlichen Sitzung im Heimat- und Kulturhaus erhielt der Gemeinderat in Hellwege den Besuch von Renate Gaus, Referentin für Bürgerbeteiligung in Hessen und Niedersachsen, und Otto van Westrenen, zuständiger Teilprojektleiter Planung und Genehmigung. Thema war der Verlauf der Stromleitungstrasse. Erklärtes Ziel des Konzerns ist es, die Kapazität der rund 40 Jahre alten Stromleitung zwischen Stade und Landesbergen von 220 Kilovolt auf 380 Kilovolt zu erweitern. Ein Mammutprojekt, das sieben Streckenabschnitte beinhaltet und auch die Menschen in der Samtgemeinde Sottrum und im Landkreis Verden berührt.

Keine Wunschlösung

Unumgänglich sei dabei nun eine Querung zweier größerer Waldflächen in der Hellweger Gemarkung. Das ergab das Raumordnungsverfahren, bei dem mehrere Trassenkorridore untersucht worden sind. Es ist keine Wunschlösung seitens Tennet, teilte Gaus mit. „Es ist nicht so, dass eine Waldfläche generell umgangen werden muss. Wenn möglich, dann versuchen wir es aber, zu vermeiden.“ Jedoch, so die Referentin weiter, sei eine Vermeidung oft nicht möglich. Demnach bestehe andernfalls die Gefahr, eine zusätzliche Betroffenheit zu schaffen sowie eine Vielzahl von Winkelpunkten in der Leitung zu haben. Diese könnten einen negativen Einfluss auf Technik, Umwelt, Sichtbarkeit der Leitung, Flächenverbrauch und Kosten haben.

Eine Umsetzung des aktuellen Planes wäre mit Auswirkungen für Tennet verbunden. Denn das Unternehmen müsste den Wald kompensieren, sprich: an anderer Stelle neu aufforsten. Außerdem läge es in der Verantwortung des Konzerns, den naturschutzfachlichen Verlust auszugleichen. Darüber hinaus würden die betroffenen Eigentümer eine Entschädigung für den forstwirtschaftlichen Verlust und den Verlust an den Aufforstungsflächen erhalten. Infolge der Querung könnte die Fläche zudem nicht mehr als Wirtschaftswald genutzt werden. Damit Pflege und die naturnahe Gestaltung möglich sind, würde Tennet aber gerne das Gespräch mit den Eigentümern suchen. Eine Alternative zur angedachten Waldquerung, so Gaus, gebe es aktuell nicht.

Noch ist die Entscheidung hinsichtlich des Trassenverlaufes in diesem vierten Abschnitt jedoch nicht endgültig. Im Rahmen des sogenannten Planfeststellungsverfahrens ist es vorgesehen, dass sich Gemeinde sowie Bürger hierzu erklären können. Realistisch dafür sei das erste Quartal im Jahr 2020, berichtete Gaus. Gleiches gilt hinsichtlich des Trassenverlaufes in Teilbereichen der Wümmeniederung. Hier geht es um die Frage, ob eine Freileitung gebaut wird oder ein Erdkabel-Pilotprojekt in Betracht gezogen werden kann. Jede dieser zwei Technologien bringt Vor- und Nachteile mit sich, wie van Westrenen ausführlich in Hellwege darstellte. Auf Auftrag des Amtes für regionale Landesentwicklung in Lüneburg prüft Tennet beide Varianten.

Projektabschluss im Jahr 2023

Insgesamt gilt weiterhin der Plan des Konzerns, das Großprojekt bis 2023 komplett abgeschlossen zu haben. Hierdurch sollen die Menschen in Norddeutschland – zumeist oberirdisch und durch höhere Masten – über die neue Leitung effizienter mit Strom versorgt werden. Mittendrin im Planungsgebiet befindet sich eben auch der Trassenabschnitt vier. Dieser führt von Sottrum nach Verden – und tangiert auch die Gemeinden Hellwege, Langwedel und Blender.