Auch im Mai müssen Eltern in der Samtgemeinde Thedinghausen keine Kita-Gebühren zahlen. (Björn Hake)

Wie schon im April, werden nun auch für den Monat Mai in den Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Thedinghausen die Erhebung von Gebühren und die Zahlung von Essensgeld für die Kindertageseinrichtungen und Horte ausgesetzt. Das hat die Samtgemeindeverwaltung jetzt mitgeteilt. Für Eltern und Erziehungsberechtigte erfolgt somit weiterhin eine Befreiung von der Zahlung, da in Niedersachsen aufgrund der Corona-Krise aktuell allen Kindertageseinrichtungen der erlaubnispflichtige Betrieb untersagt ist. Wie die Verwaltung weiter erklärt, können auch die für Mai fälligen Beträge aus rechtlichen Gründen zunächst generell nur gestundet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt müssen die Gemeinderäte in den Mitgliedsgemeinden (Thedinghausen, Blender, Riede und Emtinghausen) darüber beschließen, die Beträge endgültig zu erlassen. „Die Verwaltung geht aber davon aus, dass dies so geschehen wird“, heißt es in der Mitteilung. Soweit Einzugsermächtigungen erteilt wurden, wird die Verwaltung diese aussetzen. Falls von Erziehungsberechtigten Daueraufträge erteilt wurden, können sie für Mai ausgesetzt werden. Es wird vom weiteren Verlauf und der Dauer der Schließung der Einrichtungen abhängen, ob eine vergleichbare Lösung auch für den Monat Juni angewendet werden soll. Dies soll rechtzeitig bekannt gemacht werden.