Das Team um Katharina Wehrkamp (links) hat sich für die Sommerferien ein buntes Programm im Haus der Vielfalt ausgedacht. (Focke Strangmann)

Blender-Oiste. Das Haus der Vielfalt in Oiste soll während der Sommerferien zum Tummelplatz für Kinder und Jugendliche werden. Das Team um Geschäftsführerin Katharina Wehrkamp hat für die Fünf- bis Zwölfjährigen ein riesiges Programm zusammengestellt, mit dem es am Montag, 2. Juli, auch schon los geht. Von Seidenmalerei und Batiken bis hin zu einer Fun-Olympiade reicht das Angebot.

Zum Auftakt des Programms wird aber erst einmal Pizza gebacken. Am 2. Juli heißt es in dem Haus der Vielfalt dann Bella Italia. "Wir machen uns in der Küche selbst an die Arbeit. Teig herstellen, mit den Lieblingszutaten belegen und später genießen. Dazu gibt es Geschichten rund um die Pizza", heißt es in der Ankündigung. Los geht es um 10 Uhr. Ab 13.30 Uhr dürfen die Eltern auch zum Probieren kommen. Anmelden können sich Interessierte bis zum 30. Juni.

Mit Seidenmalerei geht es dann einen Tag später, also am 3. Juli, weiter. Von 14 bis 17 Uhr gestalten die Kinder und Jugendlichen mit einfach Mitteln und Farben bunte Seidenschals. Hier sollten sich die kleinen Künstler bis zum 1. Juli anmelden. Sportlicher wird es dann am 4. Juli ab 10 Uhr. Von Baum zu Baum "Slacklinen" steht dann auf dem Programm. Beim "Slacklinen" handelt es sich um einen Trick- und Balance-Sport auf einem dünnem Seil. Koordination, Ruhe, Kraft und Geschicklichkeit sind dabei gefragt. An diesem Tag kann die Sportart kennengelernt und ausprobiert werden. Bis zum 3. Juli sollten sich Interessierte anmelden.

Das Haus der Vielfalt wurde 2015 in Oiste von Katharina Wehrkamp eröffnet. Es ist ein Ort für alle Generationen, in dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und ihre Kompetenzen und Potenziale bündeln. Über das Jahr verteilt gibt es in dem Haus für Kinder, Jugendliche sowie auch Erwachsene ein Angebot. Vom offenen Spieleabend, über ein Büchercafé, gemeinsamem Kochen bis hin zu Konzerten.

Künstlerisch betätigen können sich die Kinder dann am 12. Juli von 15 bis 16.30 Uhr, wenn die Kreativwerkstatt ansteht. "In der Malwerkstatt können Kinder ihre Kreativität auf ganzheitliche Weise entfalten. Es wird die Wahrnehmung geschult und die Fantasie angeregt. Wir lernen die Raupe Nimmersatt kennen, die nur noch Fressen im Sinn hat. Künstlerisch werden wir die Raupe begleiten bis sie sich in einen Schmetterling verwandelt", verrät Katharina Wehrkamp. Hierfür ist eine Anmeldung bis zum 8. Juli notwendig. Außerdem noch auf dem Programm steht unter anderem das Bauen von Traumfängern am 25. Juli sowie das Matratzenlager vom 28. bis zum 29 Juli. Dabei handelt es sich um eine Übernachtungsaktion mit Kinder-Kino-Nacht, Grillen, Lagerfeuer, Stockbrot und einer gruseligen Gute-Nacht-Geschichte und Frühstücksbrunch. Anmeldung bis zum bis 20. Juli.

Und zum Ende des Veranstaltungsreigens wird es noch einmal sportlich. Am 3. August steht von 14 bis 17 Uhr eine Fun-Olympiade für die ganze Familie an. Klassische olympische Disziplinen wird man hier nicht finden, dafür aber den Dreibeinlauf, Zwergenwurf, Mumienhüpfen und anderes. Anschließend soll der Tag mit Würstchen und Lagerfeuer ausklingen. Anmeldung sollten bis zum bis 20. Juli erfolgen.

Anmeldungen und weitere Infos zum Haus der Vielfalt und dem Angebot gibt es per E-Mail an Kontakt@hausdervielfalt oder telefonisch unter 0 42 33 / 3 70.