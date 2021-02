Zwischen Giersberg und Steinberg soll ein Hähnchenmaststall mit fast 30.000 Mastplätzen entstehen (Symbolfoto). (Andreas Gebert)

Da hilft sehr wahrscheinlich auch all der Widerstand aus der Bevölkerung nichts: Der von einem ansässigen Landwirt geplante Bau eines Hähnchenmaststalls an der Hustedter Straße (K 7) zwischen den Ortschaften Steinberg und Giersberg wird nicht zu verhindern sein. „Es gibt rechtlich keine anderen Anhaltspunkte“, sagt Bürgermeister Andreas Brandt. Politisch über das Thema beraten werden soll in einer gemeinsamen Sitzung des Ortsrates Etelsen und des zuständigen Fachausschusses am kommenden Donnerstag, 4. März, dennoch. Denn der Flecken Langwedel ist vom Landkreis um eine Stellungnahme gebeten worden.

Geplant ist der Neubau eines Hähnchenmaststalles mit knapp 30.000 Mastplätzen. Und gegen diese Pläne kamen bereits kritische Stimmen von Bürgern auf, noch bevor ein Bauantrag gestellt worden war. Dieser ging nämlich erst am 29. März 2020 beim Landkreis ein. Bereits zwei Wochen vorher hatten Steinberger und Giersberger eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Brandt übergeben, mit der sie ein Zeichen setzen wollten, dass die Anwohnerschaft erhebliche Bedenken bezüglich des Projektes hat. Insgesamt 468 Bürger hatten die Liste unterschrieben.

Die Bedenken von ihnen richteten sich aber nicht gegen den Bau eines Hähnchenmaststalles an sich, sondern gegen den Standort. Denn die Windrichtung sei laut der Kritiker so, dass alle Gerüche, die so ein Maststall nun einmal mit sich bringe, direkt nach Steinberg geweht werden. Das wiederum sorge für eine erhebliche Reduzierung der Lebensqualität in der kleinen Ortschaft.

Entwarnung durch Geruchsgutachten

Doch das in Auftrag gegebene Geruchsgutachten, das vom Antragsteller auf Wunsch des Fleckens Langwedel noch einmal aktualisiert worden war, kommt zu diesem Schluss nicht. Darin heißt es: „Die prognostizierten Immissionshäufigkeiten für Geruch an der nächstgelegenen Wohnbebauung liegen im betrachteten Planzustand unter den hier zu tolerierenden Immissionswerten.“ Der Standort des geplanten Stalls liegt rund 400 Meter westlich beziehungsweise südwestlich der nächstgelegenen Wohnbebauung.

Der Flecken Langwedel teilt zudem mit, dass eine Prüfung der öffentlichen Belange – etwa die Darstellung im Flächennutzungsplan – im Ergebnis dazu geführt habe, dem Vorhaben nichts entgegenstehe. Grundsätzlich kann die Gemeinde bei einem solchen Bauvorhaben, das vom Landkreis bearbeitet und letztlich auch genehmigt oder abgelehnt wird, nur Bedenken für die Bereiche Erschließung und Brandschutz anmelden. „Und bei der Erschließung sind wir ohnehin raus“, erklärt Brandt. Denn diese soll über die Kreisstraße erfolgen. Und laut Mitteilung des Landkreises soll eine straßenrechtliche Genehmigung für eine Grundstückseinfahrt erteilt werden.

Was den Brandschutz betrifft, war vom Trinkwasserverband bei der ersten Planung des Landwirts noch kritisiert worden, dass die Entfernung zur Löschwasserentnahmestelle zu groß sei. Daher plant der Antragsteller nun, den Brandschutz durch einen unterirdischen Löschwasserbehälter sicherzustellen. „Letztlich sind aus Sicht des Fleckens Langwedel keine rechtlichen Verhinderungsgründe erkennbar, sodass das gemeindliche Einvernehmen erteilt werden muss“, heißt es von der Verwaltung abschließend zu dem Thema in Richtung der Politik. Und auch wenn die Gremien am 4. März dagegen votieren würden, so würde dies nichts daran ändern, dass der Landkreis Verden als Genehmigungsbehörde letztlich die Erlaubnis erteilt, weil laut der Gutachten keine Gründe dagegen sprechen.

Weitere Informationen

Die gemeinsame Sitzung des Etelser Ortsrates und des Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschusses am 4. März beginnt um 18 Uhr. Versammlungsort ist die Sporthalle der Oberschule, da dort die coronabedingten Abstände gut eingehalten werden können. Die Sitzung ist öffentlich. Am Anfang und am Ende können sich interessierte Bürger mit Fragen an die Verwaltung wenden.