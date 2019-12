Symbolbild (Björn Hake)

Diebe haben in der Nacht zu Montag eine Kellnergeldbörse mit rund 50 Euro Bargeld aus dem Gästehaus Schlossgarten in Etelsen mitgehen lassen. Laut Polizei hebelten sie die Eingangstür auf und durchsuchten in der Rezeption sämtliche Schränke und Kommoden.