Sie gehört zum Organisationsteam und ist Ausstellerin zugleich: Katharina Bertzbach zeigt bei den Keramiktagen ihre Werke. (STRANGMANN)

Ahmad Tavakkoli, Claudia Craemer und Katharina Bertzbach aus Fischerhude sowie Matthias Kurig aus Tarmstedt haben für dieses Jahr wieder ein Kulturevent auf die Beine gestellt. Gemeint sind die Keramiktage, die verlässlich im zweijährigen Abstand in Fischerhude organisiert werden. Dort haben die lokalen Künstler die Veranstaltung etabliert: So gibt es sie bereits zum siebten Mal. Die nächste Auflage findet am 14. und 15. September am Buthmanns Hof in Fischerhude statt. Jeweils von 11 bis 18 Uhr präsentieren und verkaufen insgesamt 24 Keramikwerkstätten ihre Arbeiten. Hierbei versuchen die Aussteller, das diesjährige Schwerpunktthema „Keramische Oberflächen“ umzusetzen.

Dazu gehören auch Tavakkoli, Craemer, Bertzbach und Kurig, die Organisatoren und Aussteller zugleich sind. Es gilt noch immer das, was auch bei den Veranstaltungen zuvor der Fall war. „Wir sind vier lokale Künstler mit unterschiedlichen Schwerpunkten und jeder hat fünf Künstler eingeladen“, erzählt der im iranischen Teheran geborene Tavakkoli. Aus der Sicht des Gestalters macht das Teilnehmerfeld absolut Sinn. „Nach dem Markt machen wir uns sofort Gedanken für den neuen Markt. Der Schwerpunkt soll, wenn möglich, zu den meisten Ausstellern passen.“

Vielfalt der Möglichkeiten

Ein Ausschlusskriterium ist das allerdings nicht. Denn es ist auch möglich, an den Keramiktagen mitzuwirken, ohne sich auf den ersten Blick für eine Veranstaltung mit diesem Thema zu eignen. Denn großgeschrieben werde die Fülle. „Gezeigt wird die Vielfalt keramischer Möglichkeiten vom Gebrauchsgeschirr bis zum Kunstobjekt, vom gedrehten Gefäß bis zu Objekten, Skulpturen und kalligrafischen Texten auf Keramikplatten, die unterschiedliche Brandtechniken nachweisen“, heißt es in der Pressemitteilung des Organisationsteams.

Nichtsdestotrotz ist es natürlich angestrebt, sich am Schwerpunktthema zu orientieren. Dieses umrahmt die seit jeher liebevoll gestaltete Werkschau. Unter der Überschrift „von der Oberfläche in die Tiefe“ möchten die Aussteller die Besucher ein wenig an den Bereichen, die hinter der Herstellung der Keramik stehen, teilhaben lassen. Gibt es eine Botschaft hinter der Keramik? Der Mensch soll zu Gedanken animiert werden“, sagt Tavakkoli, der insbesondere für seine Kalligrafien bekannt ist.

Markt mit gutem Ruf

„Dieser Markt ist mittlerweile populär und hat eine sehr hohe Qualität. Viele namhafte, europa- und weltweit anerkannte Künstler kommen hierher“, zeigt sich Tavakkoli glücklich darüber, dass sich die Fischerhuder Veranstaltung über die Jahre einen guten Ruf erwerben konnte. Das führe dazu, dass die Organisatoren bei der Auswahl sozusagen die Qual der Wahl haben. „Wir gehen auf Märkte und laden die Leute ein, deren Arbeit wir schätzen. Viele wollen gerne dabei sein, aber unser Motto ist: klein aber fein. Deshalb darf jeder Aussteller nur zweimal hintereinander vertreten sein, dann muss er eine Pause machen.“ Diesmal sind auch wieder Gäste aus dem Ausland in Fischerhude am Start. Wie im Vorjahr mischt Job Heykamp aus den Niederlanden mit. Zudem werden Angelika Panten aus Belgien und Mark Smith aus Großbritannien vertreten sein.

Ein weiterer Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die Mitmach-Kunstaktion mit Michael Wolf. Der Keramiker aus Westfalen eröffnet mit tausenden gebrannten Mini-Ziegelsteinen eine „Bau-Stelle“ zum Mitmachen. Große und kleine Marktbesucher können sich stundenlang in dieser Architektur-Mini-Wunderwelt im fantasievollen Spiel verlieren. Daneben besteht auf den Keramiktagen außerdem die Möglichkeit, Tonfilme mit dem Titel „Die alte Seidenstraße, der Weg der Keramik“ zu betrachten. Sie zeigen die keramische Entwicklung bis zur heutigen Zeit sowie die neuesten Dokumente rund um die Keramik. Außerdem treten am Sonnabend, 14. September, um 15.30 Uhr Jugendliche der Kreismusikschule Verden auf.

Eintritt ist frei

Laut Tavakkoli ist der Ort Fischerhude für solch eine Veranstaltung prädestiniert. „Fischerhude hat viele kunstliebende Menschen und auch viele Künstler, die dort ihren Ursprung haben“, sagt Tavakkoli. Und dementsprechend rechnet er auch in diesem Jahr wieder mit Besucherandrang bei den Keramiktagen. Der Eintritt ist übrigens frei. Weitere Informationen sind im Internet auf der Seite www.fischerhude-keramiktage.de zu finden.