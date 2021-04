Die Gemeinde Thedinghausen hat sich 2020 an der Aktion Stadtradeln beteiligt. Mit dabei auch Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse (links). (Björn Hake)

Thedinghausen. Thedinghausen schwingt sich in diesem Jahr erneut aufs Rad: Nachdem im vergangenen Jahr bereits die Gemeinde Thedinghausen an der deutschlandweiten Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen hatte (wir berichteten), ist in diesem Jahr die ganze Samtgemeinde mit an Bord. Das hat die Verwaltung jetzt mitgeteilt. Die Kampagne wurde deutschlandweit 2008 das erste Mal angeboten. Seitdem haben sich viele Menschen aus Stadt- und Gemeinderäten und aus der Bevölkerung an den Aktionen beteiligt. Die Samtgemeinde Thedinghausen ist vom 5. bis 25. Juni mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in den Kommunen der Samtgemeinde Thedinghausen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der Kampagne Stadtradeln des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter der Internet-Adresse stadtradeln.de/thedinghausen.

Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse hofft, dass die Aktion in Zeiten der Corona-Pandemie das Gemeinschaftsgefühl stärkt und viele Menschen mit Spaß am Fahrradfahren teilnehmen werden. „Nach dem Erfolg im letzten Jahr durch die Teilnahme der Gemeinde Thedinghausen an der Aktion, werden in diesem Jahr durch die Teilnahme der ganzen Samtgemeinde sicherlich noch mehr Teams durch ihre Teilnahme am Wettbewerb einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, heißt es in der Ankündigung. Dabei locken obendrein noch Preise, die an die Teams und Einzelradfahrer mit den meisten Kilometern vergeben werden. „Wenn dabei noch einige Menschen für den häufigeren Umstieg vom Auto aufs Fahrrad gewonnen werden können, ist der Effekt für die Umwelt umso größer“, sagt Hesse.

Fleißige Kilometersammler

Für Thedinghausen nahmen im vergangenen Jahr 153 Menschen an der Aktion teil, die insgesamt 33.602 Kilometer radelten und so im Schnitt pro Einwohner rund vier Kilometer schafften. Im Landkreis Verden waren außerdem noch die Städte Verden und Achim am Start.

Alle Menschen aus der Samtgemeinde könne ein Stadtradeln-Team gründen oder einem Team beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht die Samtgemeinde Thedinghausen auch sogenannte Stadtradeln-Stars, die in den 21 Tagen der Aktion überhaupt kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen im Alltag und nutzen dafür den Stadtradeln-Blog.

Die Koordinatorin vor Ort ist wie im Vorjahr Anna Buschmann von der Samtgemeindeverwaltung. Interessierte können sich bei Fragen bei ihr melden (Telefon: 04204/8855; E-Mail: Buschmann(at)thedinghausen.de). Während des Kampagnenzeitraums bietet die Samtgemeinde Thedinghausen erstmalig allen, die teilnehmen, die Meldeplattform RADar! an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf Missstände und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

Zur Sache

Kohlendioxid-Emissionen vermeiden

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im Verkehr (Umweltbundesamt 2016), heißt es auf der Internetseite von Stadtradeln. Im Jahr 2010 verursachten Autos und Krafträder 79 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen im Personenverkehr (Statistisches Bundesamt 2013). Etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 ließen sich alleine in Deutschland vermeiden, wenn zirka 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2002).