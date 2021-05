Langwedel. Diese Crowdfunding-Aktion war ein voller Erfolg: 6000 Euro wollte die Langwedelerin Jana Hilger Anfang des Jahres über eine Internet-Plattform sammeln, um ihr erstes Kinderbuch „Wie Michel zum Weltretter wird“ veröffentlichen zu können (wir berichteten). Ein ambitioniertes Ziel, das aber sogar noch deutlich übertroffen werden konnte. Denn während des Aktionszeitraumes kam mit 11.371 Euro fast das Doppelte der anvisierten Summe zusammen. So kann nicht nur die erste Auflage sogar in höherer Auflage als zunächst geplant in den Druck gehen, sondern gleich auch noch ein Hörspiel der Geschichte mit professionellen Schauspielern produziert werden.

Hilger ist immer noch begeistert über soviel Zuspruch und bezeichnet das große Vertrauen der Menschen, die Geld in ihr Buchprojekt gesteckt haben, als „unglaublich“. Denn es sei alles andere als selbstverständlich, dass sich so viele Menschen aus ganz Deutschland, aber auch Österreich und der Schweiz, finanziell gerade an ihrem Anliegen beteiligt haben, wo das Internet voll ist von unterschiedlichsten Crowdfunding-Aktionen. Die Langwedelerin denkt, dass sie mit ihrem Anliegen bei vielen einen Nerv getroffen hat. Denn „Wie Michel zum Weltretter wird“ ist nicht einfach nur als humorvolles und unterhaltsames Kinderbuch gedacht, es soll sowohl junge wie auch alte Menschen zum Nachdenken anregen, wie der Alltag ressourcenschonender, nachhaltiger und ethischer gestaltet werden kann.

Mehr als nur ein Kinderbuch

Denn die Hauptperson Michel lernt in der Erzählung mit seinen Großeltern viel über Ernährung, Wasser, Lebensmittel und Tiere und wie bereits kleine Veränderungen Großes bewirken können. Für die dazugehörigen Illustrationen hat Katharina Kiehntopf aus Daverden gesorgt. Das Buch soll laut Hilger Ratgeber, Kochbuch und Aufklärungsbuch darüber sein, wie eben jeder zu einem Weltretter werden kann. „Die Menschen sind offener für solche Themen als vor einigen Jahren“, ist die Nachwuchsautorin überzeugt. Bereits seit 2018 betreibt sie mit ihrer Familie den Blog „Vertrauensfabrik“, bei dem es um Aufklärung über nachhaltigere Lebensweisen und den Umweltschutz geht. Und mit diesem Anliegen stößt sie bei vielen Leuten auf offene Ohren. „Ich glaube, es passiert ein bisschen was“, beobachten Hilger einen erfreulichen Trend.

Autorin Jana Hilger (rechts) zusammen mit Illustratorin Katharina Kiehntopf. (Björn Hake)

Mit ihrem Buch möchte sie einen weiteren Beitrag dazu leisten. Ihre Hoffnung ist es, „möglichst viele Menschen zu erreichen“. Wichtig war ihr, einen passenden Verlag zu finden, der auch großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Fündig wurde sie beim Grüner-Sinn-Verlag, der angesichts des sensationellen Ergebnisses der Crowdfunding-Aktion auch „total begeistert“ sei. Der Verlag wird „Wie Michel zum Weltretter wird“ nach eigenen Angaben komplett klimaneutral und tierkomponentenfrei produzieren. Papier, Druckfarbe und Bindung bestehen wie alle Verlagsprodukte aus nachhaltigen, chemiefreien Materialien.

Ideen für weitere Projekte habe die 38-Jährige genug. „Es wird bestimmt nicht bei einem Buch bleiben“, lässt sie wissen. Aber nun steht erst einmal der Druck von „Wie Michel zum Weltretter wird“ an. Nach einigen kleineren Veränderungen zuletzt ist das Lektorat nun so gut wie abgeschlossen. Für den 7. Juli ist die Auslieferung vorgesehen. Einem Tag, dem Hilger schon lange entgegenfiebert. „Ich bin voller Vorfreude“, betont die Langwedelerin und benennt auch sogleich selbstbewusst das Ziel für die ersten Verkaufswochen: „Ich möchte im Juli in die Kinderbuch-Charts kommen.“