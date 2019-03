Bilder wie dieses, aufgenommen beim "Tag der offenen Tür" im Jahr 2017, soll es auch weiterhin im Quelkhorner Walletal geben. (Jonas Kako)

Hühner, Gänse, Enten, Schafe – dazu ein Vierbeiner, der wachsam auf die wetterfest bekleidete Kindermeute aufpasst und sich auch als Spielkamerad bestens eignet. Was vor neun Jahren als Idee im Kopf der Erzieherin Bente Drewes-Wiencke schwirrte, hat sich mittlerweile zur festen Institution in der Kinderbetreuung des Fleckens Ottersberg entwickelt: der Bauernhofkindergarten mitten im Quelkhorner Walletal. Am Montag, 25. März, steht die Einrichtung derweil im Mittelpunkt der politischen Diskussionen. Der Ottersberger Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales wird ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses – neben weiteren Themen – über den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses zu den laufenden Betriebskosten des Bauernhofkindergartens entscheiden. Die Verwaltung plädierte bereits im Vorfeld dafür.

Der Bauernhofkindergarten hatte seit dem 1. Januar 2017 für zunächst zwei Jahre eine Zahlung als Betriebskostenzuschuss gemäß der „Gemeinsamen Empfehlungen zum Kostenausgleich bei der Aufnahme gemeindefremder Kinder in Kindertageseinrichtungen“ vom Flecken Ottersberg erhalten. Seit dem Jahreswechsel gilt diese abgeschlossene Vereinbarung nun nicht mehr. Die Zuschusszahlungen seien für Kinder mit Hauptwohnsitz im Flecken Ottersberg gewährt worden, erklärt Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz.

In ihrem Antrag drängt die Einrichtungsleiterin Bente Drewes-Wiencke nunmehr auf einen unbefristeten Defizitausgleich, um die entstehenden Kosten rückwirkend zum 1. Januar 2019 für den laufenden Betrieb zu decken. Der beantragte jährliche Zuschussbedarf liege laut Verwaltung mit monatlich 8700 Euro (104 000 Euro pro Jahr) über den bewilligten Zuschüssen aus dem Jahr 2017, die damals 85 000 Euro jährlich betrugen. „Dies begründet sich unter anderem mit der Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben und mit gestiegenen Personalkosten“, erläutert Jürgen Buthmann-von Schwartz.

Die beantragten Zuschüsse des Bauernhofkindergartens Walletal seien derweil mit den Zuschüssen der anderen freien Träger im Flecken Ottersberg vergleichbar. Der Bauernhofkindergarten Walletal deckt mit seinen 25 Regelplätzen einen Teil des Bedarfes an Kindergartenplätzen im Flecken Ottersberg. „Diese Plätze werden benötigt, um ein bedarfsgerechtes Angebot sicherzustellen“, weiß Buthmann-von Schwartz um die Wichtigkeit dieser Einrichtung. Weiterhin hätten die vergangenen zwei Jahre gezeigt, dass viele Eltern im Flecken Ottersberg den Bauernhofkindergarten schätzen und auch Wartezeiten in Kauf nähmen, um dort einen Betreuungsplatz zu erhalten.

Verwaltung befürwortet Zuschuss

Aus Sicht der Verwaltung sei daher eine weitere Bezuschussung des Bauernhofkindergartens notwendig. Mit ihrer altersübergreifenden Betreuung stellt die Einrichtung dringend benötigte Plätze, um den Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen im Flecken Ottersberg und den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz sicherzustellen, heißt es von der Verwaltung. Ohne diese Betreuungsplätze sei der Bedarf an Plätzen ab dem 1. August 2019 nicht zu decken. Die erforderlichen Mittel, sollte der Fachausschuss für den Bauernhofkindergarten entscheiden, sind im Haushalt für 2019 bereits eingeplant.

Der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales beschäftigt sich in seiner Sitzung aber auch noch mit anderen Themen. So wird von der Verwaltung vorgeschlagen, den Mietvertrag mit dem „Verein für ein Selbstverwaltetes Zentrum in Ottersberg“ in den Räumen der alten Kegelbahn am Fährwisch um weitere vier Jahre zu verlängern. Und auch die Planungen für das Ferienprogramm 2019 werden thematisiert. Besucher der öffentlichen Sitzung können sich wie üblich in der Einwohnerfragestunde einbringen.