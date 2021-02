Am 21. Februar bekommen Kinder das Stück "Der kleine Wal" geboten. (FR)

Der Kulturverein Langwedel geht in Zeiten der Corona-Pandemie nun auch neue Wege und überträgt erstmals kulturelle Veranstaltungen auf digitalem Wege direkt in die Wohnzimmer der Menschen. Beschränkt ist dieses Angebot zunächst einmal auf die Kinderkulturreihe, die der Verein vor einigen Jahren ins Leben gerufen hatte, um auch Mädchen und Jungen einen niedrigschwelligen Zugang zur Kultur zu ermöglichen. Hatte diese sonst schon immer im November begonnen, ist der Startschuss dieses Mal aufgrund der Corona-Rahmenbedingungen erst am kommenden Wochenende. Zudem besteht die Reihe nun nur aus zwei Terminen.

„Seit einem Jahr gibt es landauf, landab keine oder kaum kulturelle Veranstaltungen. Und doch ist es wichtig gerade in diesen Zeiten, etwas Schönes abseits vom Fernsehangebot erleben zu dürfen. Ganz besonders für Kinder“, erklärt Sigrid Ernst vom Kulturverein. Technisch habe man sich dazu auf den neuesten Stand gebracht und die Durchführbarkeit bei ansprechender Qualität getestet. Eine Liveübertragung biete das Gefühl, wirklich dabei zu sein und den Aufbau der Geschichte zu erleben. „Je nach technischer Ausrüstung der Besucher wird nach der Vorstellung ein kleiner Dialog zwischen Akteur und Besucher möglich sein“, kündigt Ernst an. Auch ein Applaus sei möglich und durchaus erwünscht. „Es wird anders sein als bei perfekt geschnittenen Filmen; kleine, nicht geplante Zwischenfälle machen diese Art der Darbietung aber besonders liebenswürdig“, ist Ernst vom Angebot überzeugt.

Zu sehen bekommen die Kinder mit dem „Ekke Neckepen-Theater“ unter der Leitung von Christoph Bendikowski und dem „Regenbogen-Theater“ von Eva Spilker bekannte Akteure der vergangenen Jahre. Den Anfang macht das Stück „Der kleine Wal“ an diesem Sonntag, 21. Februar, ab 15 Uhr. Dabei handelt es sich laut Ankündigung um eine poetische Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem Schiffsjungen und einem kleinen Wal. Eine Woche später, am 28. Februar, erfolgt dann ebenfalls ab 15 Uhr die Aufführung von „Die Krähen im Birnbaum“, die von zwei Krähen, ihrem Ei und einer unverschämten Schlange handelt. Beide Figurentheaterstücke sind für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Wer vor dem Bildschirm dabei sein möchte, muss sich über die E-Mail doc.ernst@ewetel.net anmelden. Dann bekommt derjenige einen Zugangscode und zahlt einen Beitrag nach eigenem Ermessen auf ein Konto, das mit weiteren erforderlichen Details bei der Anmeldung bekannt gegeben wird. Ein PC mit Internetzugang oder ein Smartphone reichen in der Regel für eine Teilnahme aus. Gefördert wird die Kinderkulturreihe durch den Landkreis Verden, den Flecken Langwedel und die vielen kleinen Spenden durch Getränkebons bei Redling Edeka.

Alle vom Kulturverein geplanten Veranstaltungen für den März sind indes abgesagt. "Ob die Termine im April mit den Leipziger Posaunisten und den Bremer Stadtmusikanten, die Walpurgisnacht und unser beliebtes Maifest durchgeführt werden können, ist bis jetzt noch unklar", lässt Ernst wissen. Auch für die Monate danach herrscht natürlich weiter Ungewissheit, in jedem Fall hat der Verein aber ein Programm erarbeitet. So ist unter anderem am 6. Juni ein Konzert unter dem Titel „Fliegen mit dir“ mit Lucy van Kuhl im Rathaus geplant. Am 10. Juni erwartet der Verein Wolfgang Konukiewitz aus Bremen mit einem Vortrag zum Thema „Leben und Werk Chr. Findorf und der Herrenkamp“ im Häuslingshaus. Am 17. Juni ist ein Auftritt der "Zollhausboys" vorgesehen und nur drei Tage später soll ein Open-Air-Konzert mit Ulla Meinecke & Band „Gute Geister“ stattfinden.

In Vorbereitung ist außerdem eine Ausstellung zum Thema „Schifffahrt auf alter Aller und Weser“. Ulrich Lenkitsch hat zu diesem Thema interessante Objekte und Informationen zusammengetragen. Die Ausstellung wird am 2. Juli eröffnet und bis zum 11. Juli im Häuslingshaus zu besuchen sein. „Unser Sommerfest wird im Rahmen der genannten Ausstellung am 11. Juli bei hoffentlich gutem Wetter, bester Laune im Garten des Häuslingshauses stattfinden“, zeigt sich Ernst vorsichtig optimistisch.