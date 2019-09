Noch spielen die Kinder im Erdgeschoss, zum Januar 2020 will die Großtagespflegestelle allerdings in den oberen Stock des Gebäudes ziehen. (Michael Galian)

Ziemlich genau drei Jahre ist es her, da nahmen die Vereinsmitglieder der Kinderoase am Stadtwald ihre Großtagespflegestelle an der Achimer Steubenallee in Betrieb. Das Angebot war insbesondere dafür gedacht, die Kinderbetreuung flexibel gestalten zu können und das Betreuungsangebot für Krippe und Kita in der Stadt weiter zu erhöhen. Letzteres Ziel erfüllt die Einrichtung nun ab Januar kommenden Jahres gleich in doppelter Hinsicht.

Denn bis zu diesem Zeitpunkt wird die Einrichtung ihre Räume im Erdgeschoss des eigens für die Großtagespflegestelle errichteten Gebäudes an der Steubenallee räumen, um dort Platz zu schaffen für eine neue Kita. Diese soll von der Johanniter Unfallhilfe als privatem Träger betrieben werden. Die Kinderoase indes zieht ins obere Geschoss und hält dort weiterhin ihr Angebot vor. „Wir bleiben als Kinderoase also am Start und schaffen es aber gleichzeitig, Platz für eine neue Kita zu machen“, erklärt Carola Kölle, Vereinsvorsitzende und Leiterin der Einrichtung. Insgesamt 65 neue Plätze – davon 15 Krippen- und 50 Kitaplätze – können so innerhalb recht kurzer Zeit geschaffen werden. Denn auch die Johanniter Unfallhilfe plant nach Angaben von Kölle, bereits zum 2. Januar 2020 den Betrieb an der Steubenallee aufzunehmen.

Ideale Voraussetzungen

Die Voraussetzungen vor Ort sind nahezu ideal. „Im Grunde können die Räume im Erdgeschoss direkt so als Kita genutzt werden“, sagt Kölle. Lediglich ein paar kleinere Arbeiten wie etwa die Einrichtung einer Behindertentoilette seien noch erforderlich. Gleiches gelte auch für die neuen Räume der Kinderoase im Obergeschoss, die zuvor als Büros ausgelegt waren. „Wir sind aktuell dabei, alles so herzurichten, dass wir bald umziehen können“, sagt Kölle.

Eine kleine Einschränkung gibt es für die Kinderoase mit dem Umzug dann aber doch. Da die Räume etwas kleiner sind, bietet die Großtagespflege ab Januar dann nur noch 15 Plätze an. „Aktuell betreuen wir mit sieben Erziehern noch 28 Kinder gleichzeitig“, berichtet Kölle. Mit der Johanniter Unfallhilfe sei allerdings schon eine Vereinbarung getroffen worden, dass die überschüssigen Plätze dann von dieser übernommen werden. „Darüber hinaus werden wir unser Angebot auch mit verschiedenen Kursen für Kinder erweitern“, kündigt die Vereinsvorsitzende an. Dazu gehörten beispielsweise Sport und Tanz, das spielerische Erlernen von Fremdsprachen oder auch gemeinsames Kochen.

65 zusätzliche Kitaplätze

„Insgesamt bin ich sehr froh, dass es uns gelungen ist, einen freien Träger zu finden, der unsere Räume nutzen möchte, und wir damit helfen, zumindest 65 zusätzliche Plätze zu schaffen. Schließlich sind 65 Plätze besser als nichts“, sagt Kölle mit Blick darauf, dass in Achim derzeit noch rund 250 Kinder auf der Warteliste für einen Kitaplatz in Achim stehen. „Für viele Eltern wird das sicherlich eine Erleichterung sein.“

Um die Kinder, die derzeit bereits in der Kinderoase betreut werden, schon einmal an die neue Umgebung zu gewöhnen, schauen die Erzieher gemeinsam mit ihnen schon jetzt ab und zu in den neuen Räumen vorbei – die glücklicherweise ja nicht allzu weit entfernt von ihrer bisherigen Umgebung sind. „Wir möchten den Kindern die Möglichkeit geben, sich in der ihnen schon bekannten Umgebung auf etwas Neues einzulassen “, beschreibt Kölle. Schließlich würden die Kinder meist einige Jahre in der Kinderoase betreut. „Die Kinder kommen in der Regel im Alter von einem Jahr zu uns und bleiben dann, bis sie in die Schule gehen.“