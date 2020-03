Der Kirchenvorstand St. Laurentius bedauert, dass die Gottesdienste am Karfreitag und dem Osterfest in Achim ausfallen müssen. Die Kirche bleibt bis auf Weiteres aber tagsüber geöffnet. (Björn Hake)

Der Kirchenvorstand der Achimer St.-Laurentius-Kirchengemeinde hat beschlossen, dass aufgrund der Corona-Krise ab sofort und bis zum 19. April alle Veranstaltungen der Kirchengemeinde ausfallen. Er schließt sich damit der Empfehlung der Landeskirche Hannovers an. In der St.-Laurentius-Kirchengemeinde sind von der Absage alle Gottesdienste, Konzerte und sonstigen Veranstaltungen betroffen. Der Kindergarten und die Krippe sind geschlossen. Sämtliche Chorproben und Treffen von Gruppen der Kirchengemeinde finden nicht statt. Für eine kleine Zahl von Veranstaltungen wurden Ausnahmen beschlossen: Dies betrifft zum Beispiel Beerdigungen. Diese müssen stattfinden, allerdings gibt es Einschränkung bei der Zahl der Teilnehmenden.

Oster-Gottesdienste entfallen

„Der Kirchenvorstand bedauert, dass sehr wahrscheinlich zum ersten Mal seit Menschengedenken die Gottesdienste am Karfreitag und dem Osterfest in Achim ausfallen müssen. Es sind die höchsten christlichen Feiertage. Der Kirchenvorstand sieht aber vor allem seine Verantwortung für die Gesundheit von Gemeindegliedern und Besuchern der Kirchengemeinde.“ Das Laurentius-Haus ist geschlossen. Die Kirchengemeinde ist über das Kirchenbüro (0 42 02 / 22 48), über die Pastoren Kortjohann, Maaß und Wilke sowie über Kantorin Popp, telefonisch, über E-Mail und nach Absprache auch persönlich erreichbar. Die Kirche bleibt bis auf Weiteres tagsüber geöffnet. Beim Besuch sei darauf zu achten, dass nicht zu viele Personen gleichzeitig in der Kirche sind.