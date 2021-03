An Ostern wird die St.-Matthias-Gemeinde ihre Türen öffnen und Präsenzgottesdienste anbieten. Andere Gemeinden in der Stadt verzichten indes darauf. (Björn Hake)

Achim. Die Verantwortliche der Kirchengemeinden in Achim haben in der vergangenen Woche eine regelrechte Achterbahnfahrt hinter sich gebracht. Zu Beginn der Woche gingen sie noch davon aus, anders als im vergangenen Jahr, 2021 an Ostern endlich wieder Gottesdienste in der Kirche durchführen zu können. Dann kam Montagnachmittag die Bund-Länder-Konferenz und mit ihr bekanntlich viel Verwirrung. Zunächst hieß es, die Kirchen werden gebeten, die Gottesdienste an den Feiertagen nur digital und nicht als Präsenzveranstaltungen abzuhalten. Mitte der Woche galt diese Bitte dann schon nicht mehr.

Nun liegt es also an den Gemeinden selbst, Licht ins Dunkel zu bringen und zu entscheiden, wie sie die Osterfeiertage begehen wollen. Und dabei gehen sie durchaus unterschiedliche Wege. So hat die katholische St.-Matthias-Gemeinde beispielsweise mitgeteilt, dass die in der Karwoche und zum Osterfest geplanten Heiligen Messen und Andachten weiterhin stattfinden werden. Die Gottesdienste werden unter den bekannten Hygienevorschriften und mit begrenzter Teilnehmerzahl durchgeführt. „Das Osterfest ist das größte und bedeutendste Fest der Christenheit“, begründet Sebastian Chencheril, Pastor der St.-Matthias-Gemeinde, die Entscheidung. „Da es in der katholischen Kirchengemeinde St. Matthias eine sehr starke Nachfrage nach Gottesdienstbesuchen in der Karwoche und zum Osterfest gibt, haben wir uns entschlossen, dem starken Wunsch der Gemeindemitglieder zu entsprechen und alle geplanten Messfeiern durchzuführen.“ Die Pfarrgemeinde habe seit Wochen ein bewährtes Hygienekonzept, das größtmögliche Sicherheit für die Kirchenbesucher gewährleiste. „Gerade in der Zeit der Pandemie ist das Feiern des Osterfestes, wenn auch in verkürzter Form und unter erschwerten Bedingungen, ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht für die Menschen“, ist der Pastor überzeugt.

Baden plant Online-Andacht

Leicht gemacht hat man sich die Entscheidung auch in der evangelischen Kirchengemeinde Baden nicht. „Es ist immer eine schwere Entscheidung und alles hat auch immer zwei Seiten“, weiß der dortige Pastor Martin Behr. Letztlich habe man sich in Baden aber dazu entschlossen, die Präsenzgottesdienste über Ostern ausfallen zu lassen. „Ich habe vor Kurzem eine Online-Andacht per Video aufgenommen und diese wird aktuell bearbeitet“, berichtet Behr. Die Andacht wird zu Ostern auf der Internetseite der Gemeinde zu finden sein. „Dass wir uns gegen Präsenzgottesdienste entschieden haben, hat in gewisser Weise auch mit einer öffentlichen Solidarität mit anderen Institutionen zu tun.“ Kultureinrichtungen oder Restaurants dürften schließlich auch nicht öffnen.

Zwar sei das Infektionsgeschehen im Landkreis Verden nicht ganz so hoch, aber man müsse sich auch immer der Öffentlichkeitswirksamkeit einer solchen Entscheidung bewusst sein. „Die Entscheidung ist in der Gemeinde auf viel Verständnis gestoßen“, freut sich Behr. Einige hätten sogar gesagt, dass sie es nicht gut gefunden hätten, wenn Gottesdienste stattgefunden hätten.

Auch St. Laurentius verzichtet lieber

Auch der Kirchenvorstand der evangelischen St.-Laurentius-Gemeinde in Achim hat lange überlegt und sich am Wochenende nun entschieden, die Andachten und Präsenzgottesdienste ab sofort bis einschließlich Ostermontag ausfallen zu lassen. Zu folgenden Zeiten gibt es dort das Angebot einer „kontaktarmen Besinnung in der Kirche“: Karfreitag, 10 bis 13 Uhr; Ostersonnabend 20 bis 22.30 Uhr; Ostersonntag, 10 bis 13 Uhr; Ostermontag 10 bis 13 Uhr. Dabei ist jeweils ein Pastor anwesend und es gibt in regelmäßigen Abständen biblische Lesungen und Musik von CD oder der Orgel.

Wie hin- und hergerissen die Kirchengemeinden bei der Entscheidung sind, erlebt auch der Superintendent im Kirchenkreis Verden, Fulko Steinhausen. „Aus vielen kleineren Gemeinden im Landkreis habe ich schon Signale bekommen, dass sie die Gottesdienste lieber ausfallen lassen“, berichtet er. Eine einheitliche Regelung werde und könne es aber nicht geben. „Im Verdener Dom haben wir zum Beispiel ganz anderen Voraussetzungen als in einer kleinen Kirche“, sagt er mit Blick auf die Hygienekonzepte. Allerdings müsse man bei seiner Entscheidung natürlich auch die Stimmung im Land mit berücksichtigen. Zwar sei die Bitte zum Verzicht auf Präsenzgottesdienste von der Bundeskanzlerin zurückgenommen worden, „aber der Sinn dieser Bitte besteht ja noch immer. Die Infektionslage hat sich schließlich nicht verbessert“.