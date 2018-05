Bereits im April dieses Jahres haben Eltern und Kinder gegen den Personalnotstand an den Achimer Kitas protestiert. (FOCKE STRANGMANN)

Achim. In Uphusen droht wieder Ungemach: Abermals ist die Personalsituation in der Kindertagesstätte Uphusen so angespannt, dass die Stadt Achim keinen anderen Ausweg sieht, als das Angebot zu reduzieren. Mit anderen Worten: Es wird Schließungen bis zu den Sommerferien geben, diese werden auf alle Gruppen verteilt (siehe Infotext). Im Umlaufverfahren will die Stadt ab nächster Woche, vom 4. Juni bis 13. Juli, "im Wechsel jeweils zwei Kita-Gruppen schließen", wie es Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker formuliert. Das verbleibende Personal würde dann in den anwesenden Gruppen eingesetzt. "Der Betrieb der Krippengruppe wird regulär weitergeführt", betont sie.

Die Verwaltung räumt ein, dass sie um die große Belastung für die Familien wisse, die weitere Schließungstage bedeuten und erklärt, dass sie die betroffenen Eltern am Mittwoch schriftlich informiert und um Verständnis gebeten habe. "Bedauerlicherweise lässt sich nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten zurzeit keine andere Möglichkeit finden, den Betrieb zu sichern und den gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen", heißt es aus dem Fachbereich. Bereits seit mehreren Wochen seien alle verfügbaren Vertretungskräfte, die zusätzlich von einer Zeitarbeitsfirma bezogen werden, "in Uphusen eingesetzt". Hätten in den vergangenen zwei Wochen noch Erzieherinnen aus anderen städtischen Einrichtungen Vertretungen übernommen, sei dies ab der kommenden Woche nicht mehr möglich. "Alle Möglichkeiten, zusätzliches Personal zu beschaffen, sind intensiv geprüft worden."

Oliver Matthes vom Elternbeirat der Uphuser Kita bezeichnete die von der Stadt präsentierte Lösung als "Bankrotterklärung". Die Eltern seien regelrecht "geschockt" gewesen, als sie am Mittwochmittag in der Kita den Brief bekamen. "Dass es so hart kommt, hätte ich nicht gedacht", sagte Matthes. Schließlich könnten Eltern, die sich nun kurzfristig selbst um eine Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen, wegen der Schließung Probleme mit dem Arbeitgeber bekommen.

Bereits im April dieses Jahres hatte es eine von Matthes organisierte Protestaktion der Eltern gegeben, denn insbesondere in der Kita Uphusen war die Not groß. Und bereits kurz vor Beginn des aktuellen Kita-Jahres mussten einige Eltern, die ihre Kinder für eine Betreuung in Uphusen angemeldet hatten, einen Rückschlag verkraften: Die Betreuungszeiten in der Krippengruppe wurden wegen personeller Engpässe reduziert. Die Vergangenheit spielt auch für die aktuelle Situation eine Rolle, denn es ist der Stadtverwaltung bisher nicht gelungen, alle älteren Vakanzen zu besetzen. So seien ihren Angaben nach "nach wie vor zwei Stellen im laufenden Kita-Jahr unbesetzt, die drei Krippengruppen arbeiten seit Beginn des Kita-Jahres nur mit zwei anstatt drei Mitarbeiterinnen". Und nun werde diese Lage verschärft durch sechs Langzeiterkankungen. "Der Betrieb kann nicht mehr der Betriebserlaubnis entsprechend gesichert werden", teilt Wiltrud Ysker mit. Weitere Ausfälle kämen durch Kurzzeiterkankungen und Urlaubsansprüche hinzu.

Ab Juli soll sich die Situation in Uphusen entspannen, weil dann zwei neu eingestellte Erzieher in der Kita beginnen, weitere Neueinstellungen würden zum August folgen, sodass die Stadtverwaltung mit einer Stabilisierung der personellen Situation zum Beginn des neuen Kita-Jahres rechnet.

Zur Sache

Gruppenschließungen im Wechsel

In der Kita Uphuser Deichbande werden im Juni und Juli wochenweise einige Gruppe nicht betreut: In der Woche vom 4. bis 8. Juni werden die Lachmöwen und die Entdeckerfüchse nicht betreut, vom 11. bis 15. Juni die Kletterhörnchen und Springfische nicht, vom 18. bis 22. Juni die Hügelhüpfer und Entdeckerfüchse nicht, vom 25. bis 29. Juni die Springfische und Lachmöwen nicht, vom 2. bis 6. Juli die Hügelhüpfer und Kletterhörnchen nicht und vom 9. bis 13. Juli die Springfische nicht.