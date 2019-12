Eltern können ihre Kinder in einer Achimer Kita künftig über das Internet anmelden. Außerdem wird eine zentrale Anmeldestelle eingerichtet. (Braunschädel)

Bisher mussten Achimer Eltern, die ihre Sprösslinge in einer bestimmten Kindertagesstätte anmelden wollten, dies direkt in der Einrichtung ihrer Wahl machen. Damit ist nun Schluss: Die Stadt Achim wird dem Online-Zeitalter entsprechend ab Mitte Dezember das neue „Elternportal“ freischalten, das erstmals eine Online-Anmeldung der Kinder ermöglicht. „Im alltäglichen Leben wird immer mehr online über den PC oder das Tablet oder Smartphone erledigt. Daher ist die bloße schriftliche Kita-Anmeldung nicht mehr zeitgemäß“, heißt es dazu aus dem Fachbereich Soziales.

Das Elternportal stellt demnach eine weitere Anmeldemöglichkeit dar, denn zusätzlich wird das Anmeldeverfahren im Stadtgebiet Achim mit Wirkung zum Kita-Jahr 2020/2021 zentralisiert. Dafür werde in der Stadtverwaltung Achim eine zentrale Anmeldestelle Kindertagesstätten eingerichtet. „Durch die Einführung dieser zentralen Anmeldestelle können Eltern ihr Kind künftig mit nur einem Anmeldevordruck oder online für die Krippe, den Kindergarten und den Hort anmelden.“

Anmeldefrist ändert sich nicht

Dies ist in den Einrichtungen in Achim möglich, die sich städtischer und in freier Trägerschaft befinden. Also in den Kindertagesstätten der Lebenshilfe Verden: Kompetenzzentrum Achim-Bierden, Kooperative Kita Achim-Bierden, Achim-Baden Paletti, Achim-Baden am Lahof, Hort Baden, Hort Bierden und Hort „Am Paulsberg“. In den Kindertagesstätten der Kirche: St. Laurentius (Evangelische Kirchengemeinde) und St. Matthias (Katholische Kirchengemeinde). Und in den städtischen Einrichtungen: Achim-Baden, Am Stadtwald, Uesen/Osterfeld, Achim-Mitte, Kinderstube Achim e.V., Familienzentrum Achimer Schlaumäuse, Familienzentrum Achimer Himmelsstürmer, Uphuser Deichbande, Krippe Uphusen, Hort Uesen, Nachschulische Betreuung Uesen und Hort Uphusen. Die weiteren Kindertagesstätten, die – wie berichtet – derzeit in Planung sind beziehungsweise gerade gebaut werden, werden ebenfalls der zentralen Anmeldestelle angeschlossen.

Was sich nicht ändert, ist die Anmeldefrist: Sie endet weiterhin am 31. Januar eines jeden Jahres für das kommende Kita-Jahr ab August desselben Jahres. Daher werden die Achimer Eltern gebeten, ihre Kinder für das nächste Kita-Jahr 2020/2021 bis zum 31. Januar 2020 online über das Elternportal oder schriftlich mit dem neuen einheitlichen Anmeldevordruck anzumelden. Die schriftliche Anmeldung ist bei der Stadt Achim, zentrale Anmeldestelle Kindertagesstätten, Obernstraße 38, einzureichen. Der Anmeldevordruck ist auf der Homepage der Stadt Achim unter der Rubrik Soziales, Kinder/Jugend im Unterpunkt Kita sowie in allen oben genannten Kindertagesstätten zu bekommen.

Das Elternportal dient den Eltern nach Angaben der Stadtverwaltung im ersten Schritt als Informationsplattform, auf der sie sich über die Kindertagesstätten im Stadtgebiet Achim, mit ihren pädagogischen Schwerpunkten, besonderen Ausrichtungen in der Kinder- und Jugendarbeit, ihren Öffnungszeiten und allgemeinen Informationen zum Betreuungsalltag sowie den angebotenen Betreuungszeiten informieren können. „Für weitere Informationen oder ein persönliches Kontaktgespräch stehen den Eltern nach Terminvereinbarung die Leitungen der Kindertagesstätten zur Verfügung“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Nach der Registrierung im Elternportal könnten Eltern ihre Kinder dann „mühelos für den Besuch einer Kindertagesstätte anmelden“. Sollten sich die Betreuungswünsche geändert haben, können auch diese über das Portal übermittelt werden. Ausgewählte Schriftverkehre wie die Anmeldebestätigung oder die Einladung zum Laternenlaufen können ebenfalls über das Elternportal zur Verfügung gestellt werden. Es sei auch möglich, dass die Eltern dort ihre Kontaktdaten hinterlegen und bei Bedarf ändern können.