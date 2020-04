Die Stadt Achim sucht wegen der Kita-Beiträge nun eine Kulanzlösung im Sinne der Eltern (Symbolbild). (Michael Braunschädel)

Nachdem die Ratsfraktionen in einem gemeinsamen Antrag an die Stadtverwaltung um ein Konzept gebeten haben, wie die Eltern von den Kita-Beiträgen während der Corona-Pandemie befreit werden können, hat sich nun auch die Verwaltung selbst dazu geäußert: „Die Stadt Achim prüft derzeit die rechtlichen Voraussetzungen für eine Erstattung von Elternbeiträgen. Diese werden weiterhin jeden Monat fällig, ohne dass die Eltern die Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind im Moment in Anspruch nehmen können.“

Kein Rechtsanspruch auf Erstattung

Zwar bestehe kein Rechtsanspruch auf Erstattung der Kita-Beiträge, aber die Verwaltung prüfe dennoch, ob und wie eine solche Kulanzlösung zugunsten der Eltern umgesetzt werden kann. „Um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten, wurden sämtliche Abbuchungen vorerst eingestellt. Das betrifft neben den Elternbeiträgen auch die Verpflegungspauschale“, heißt es weiter dazu aus dem Rathaus.