Auch an der Kita Ottersberg-Bahnhof (Archivbild) sollen die Beiträge für Krippenkinder angehoben werden. (Björn Hake)

Eltern im Flecken Ottersberg müssen für die Kita-Betreuung ihrer Kinder in Zukunft wahrscheinlich mehr Geld bezahlen. Denn die Verwaltung möchte die entsprechende Benutzungs- und Gebührensatzung überarbeiten, und regt in diesem Zusammenhang an, die Beiträge anzuheben. Ob und in welcher Form das erfolgen soll, darüber berät die Politik in der Sitzung des Jugend-, Sport- und Sozialausschusses am kommenden Mittwoch, 28. Oktober (ab 19 Uhr in der Wümmeschule). Von dieser möglichen Beitragserhöhung betroffen wären jedoch nur die kommunalen Kindertagesstätten im Flecken: die Kitas Ottersberg-Bahnhof, Quelkhorn und Posthausen. Natürlich gilt für alle Kinder ab drei Jahren weiterhin die 2018 vom Land beschlossene Beitragsfreiheit für die Kindergarten-Betreuung von maximal acht Stunden an fünf Tagen die Woche.

Für die Gebührenermittlung und die Erstellung der Satzungen unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage im Kita-Bereich wurde vom Flecken Ottersberg die Firma NSI-Consult beauftragt. Neben formalen und sprachlichen Änderungen dürfte vor allem die bereits angesprochene, neu zu regelnde Gebührenhöhe interessant sein. „Diese wurde, gemessen an den derzeit tatsächlich für einen Betreuungsplatz anfallenden Kosten, neu kalkuliert“, heißt es von der Verwaltung. Für die gewünschte Kostenbeteiligung der Eltern für die Inanspruchnahme eines Krippenplatzes beziehungsweise einer Betreuungszeit über acht Stunden wurden von der beauftragten Firma drei mögliche Gebührensatzverteilungsmodelle erarbeitet. Die Szenarien sehen entweder eine geringe Belastung der Einkommensschwachen, eine relativ gleiche Belastung für alle Einkommensklassen oder eine absolut gleichen Belastung für alle vor.

Modelle werden vorgestellt

Was konkret das für den Geldbeutel bedeutet, machen einige von NSI-Consult gewählte Beispiele deutlich. Eine alleinerziehende Person mit einem Kind und einem Jahreseinkommen bis 24 000 Euro zahlt derzeit für die Betreuung in einer kommunalen Kita im Jahr einen Beitrag von 1800 Euro. Je nach neuem Modell würde dieser Betrag um 540 bis mehr als 1000 Euro im Jahr steigen. Weniger groß wäre der Unterschied im Falle von Eltern mit zwei Kindern, die zusammen bis 42 300 Euro im Jahr verdienen. Derzeit wären in dieser Konstellation für ein Kind im Jahr rund 2500 Euro für die Krippenbetreuung fällig. Der künftige Mehrbetrag pro Kind läge je nach Modell zwischen 900 und etwas über 1000 Euro.

Zwei Mitarbeiter der NSI-Consult werden die vorgenommen Änderungen sowie die Kalkulation der Gebühren in der Fachausschusssitzung am 28. Oktober vorstellen und gegebenenfalls Fragen zum Regelungswerk und zur Gebührenhöhe beantworten. Bei der öffentlichen Sitzung wird die Ottersberger Verwaltung auch einen detaillierten Überblick über die aktuellen Belegungszahlen in den insgesamt acht Kindertagesstätten der Gemeinde geben.

Diese gestalten sich sehr positiv, denn die zur Verfügung stehenden Plätze reichen – anders als in anderen Kommunen des Landkreises – aus, um die Bedarfe zu decken. In den drei kommunalen Kitas bleiben von 307 Plätzen momentan vier unbesetzt, in den drei Kitas in kirchlicher Trägerschaft von den zur Verfügung stehenden 248 Plätzen gar 27. Nur bei den beiden Kitas in freier Trägerschaft, dem Waldorf- und dem Bauernhofkindergarten, sind alle 100 Plätze komplett belegt.