Wegen der Corona-Krise: In den Kommunen der Samtgemeinde Thedinghausen werden zunächst für den Monat April die Erhebung von Gebühren und die Zahlung von Essensgeld für Kindertageseinrichtungen und Horte ausgesetzt. (Björn Hake)

Thedinghausen. Durch die Corona-Pandemie müssen die Menschen zahlreiche Einschränkungen in Kauf nehmen. Läden sind geschlossen, Veranstaltungen fallen aus, in Schulen wird nicht mehr unterrichtet – und auch in Kindertagesstätten können die Kleinen nicht mehr betreut werden. Was aber ist mit den Kita-Gebühren, die weiter gezahlt werden. In der Samtgemeinde Thedinghausen gibt es nun eine Lösung, wie aus einer Mitteilung der Verwaltung hervorgeht. Darin heißt es, dass in den Kommunen der Samtgemeinde Thedinghausen zunächst für den Monat April die Erhebung von Gebühren und die Zahlung von Essensgeld für Kindertageseinrichtungen und Horte ausgesetzt werden.

„Eltern und Erziehungsberechtigte werden so von einer Zahlung befreit, für die derzeit keine Gegenleistung erbracht werden kann und darf“, heißt es dazu erklärend. Wie die Samtgemeindeverwaltung mitteilt, können die für April fälligen Beträge aus rechtlichen Gründen zunächst aber generell nur gestundet werden. „Zu einem späteren Zeitpunkt müssen die Gemeinderäte in den Mitgliedsgemeinden Thedinghausen, Blender, Emtinghausen und Riede dann darüber beschließen, die Beträge endgültig zu erlassen. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies so geschehen wird.“

Soweit Einzugsermächtigungen erteilt wurden, wird die Verwaltung diese aussetzen. Falls von Erziehungsberechtigten Daueraufträge erteilt wurden, können sie für April ausgesetzt werden. „Es wird vom weiteren Verlauf und der Dauer der Schließung der Einrichtungen abhängen, ob eine vergleichbare Lösung auch für den Monat Mai angewendet werden soll. Dies wird rechtzeitig bekannt gemacht“, heißt es in der Mitteilung weiter.

In einer weiteren Veröffentlichung der Verwaltung geht es um die Nutzung des stationären Handels in der Samtgemeinde. Darin heißt es, dass aufgrund der „Corona-Pandemie und den damit verbundenen sehr dynamischen Entwicklungen derzeit nicht eingeschätzt werden kann, wie lange und in welchem Umfang die aktuellen Einschränkungen bei der Nutzung des stationären Handels gelten werden“.

Liste stationärer Händler

Daher stellt die Samtgemeinde Thedinghausen unter der Internetadresse www.thedinghausen.de/handel eine Auflistung der stationären Händler, mit den jeweils rechtlich möglichen Vertriebswegen zur Verfügung, um den örtlichen Einzelhandel zu unterstützen und um den Einwohnerinnen und Einwohnern eine zentrale Übersichtsmöglichkeit zu bieten.

Unter anderem dort aufgelistet ist der Tante Enso Mini-Supermarkt in Blender. Dabei handelt es sich um einen 24-Stunden-Supermarkt im ehemaligen Volksbank-Gebäude in der Gemeinde, der auch einen Liefer-Service in Blender anbietet. Aber auch Angebote wie die des Restaurants Romance, das für die Osterzeit einen Lieferservice anbietet, oder Kirsten's Heimtierbedarf in Emtinghausen sind beispielsweise aufgelistet.

Da die Liste fortlaufend ist, werden die stationären Händler in der Samtgemeinde Thedinghausen darum gebeten, möglichst kurzfristig folgende Informationen per E-Mail an wirtschaft@thedinghausen.de zu senden: Firmenname, Ladengeschäft geöffnet (ja/nein), Lieferservice wird angeboten (ja/nein), Telefonnummer, E-Mail, Internetadresse und Internetadresse des Webshop. Die Aufstellung ist unter www.thedinghausen.de/handel zu finden.