In den kommenden Jahren soll die Kita-Landschaft in Achim Schritt für Schritt ausgeweitet werden. Die Planungen dazu nehmen nun konkrete Formen an. (Björn Hake)

Es kommt weiter Bewegung in die Achimer Kitalandschaft. Konkret bedeutet das, dass die Planungen für die vom Rat abgesegneten Neubauten in Uesen, Baden und Bierden langsam Formen annehmen. So sind die Vorplanungen für den Kita-Neubau auf dem Grundstück an der Heinrich-Laakmann-Straße 10, der bis zum Sommer 2020 in Betrieb genommen werden soll, inzwischen fertiggestellt. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung hervor. Intern seien die Pläne bereits genehmigt worden. Wenn auch die zuständigen Gremien im Rat diese absegnen, soll zeitnah ein Bauantrag eingereicht und mit der Vorbereitung der Ausschreibung begonnen werden.

Und auch das Sanierungsgebiet „Nördliche Innenstadt“ rückt zunehmend in den Fokus der Verwaltung. So hat eine erste Bedarfsermittlung für Kitaplätze im Bereich des ehemaligen Lieken-Areals Bedarf für zwei zusätzliche Gruppen ergeben. Im gesamten Sanierungsgebiet erhöht sich der Bedarf sogar auf fünf Kitagruppen. Somit sei dort ein Neubau nötig, der Platz für eben diese fünf Gruppen bieten würde. Aktuell wurden dafür fünf mögliche Standorte ins Auge gefasst. Dabei handelt es sich um ein Grundstück nördlich der geplanten Mobilitätsstation, den Lieken-Parkplatz mit dem angrenzenden Bereich, einen Teilbereich nördlich der Stadtwerke, das Grundstück Alte Post oder die Brachfläche Auf dem Borm.

Aktuell geht die Stadtverwaltung von einem zweigeschossigen Neubau aus. Für diesen sei mit Kosten in Höhe von rund 4,4 Millionen Euro zu rechnen. „Die genauen Kosten können jedoch erst ermittelt werden, wenn der Standort im Sanierungsgebiet verortet ist“, heißt es. Anders als bei den übrigen Erweiterungen sieht die Verwaltung im Bereich des Sanierungsgebietes jedoch gute Chancen darauf, Fördermittel für die Investitionen zu bekommen.

Man werde die notwendigen Anträge für das Programm Stadtumbau West 2019 fristgerecht zum Juni einreichen. Die Chancen, Zweidrittel der Investitionskosten gefördert zu bekommen, werden als gut eingeschätzt. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier Fördermittel in Höhe von 90 Prozent zu generieren. Hier stünden die Chancen allerdings nicht so gut, da das Förderprogramm mit hoher Wahrscheinlichkeit bundesweit sehr stark nachgefragt werde.

Neben dem Neubau in Uesen und den Planungen im Sanierungsgebiet stehen jedoch auch noch die Projekte in Baden und Bierden auf der Agenda. Weil es für den Kita-Neubau auf dem stadteigenen Grundstück in Baden, das bisher für eine mögliche Friedhofserweiterung vorgesehen war, nach Angaben der Verwaltung kein Abstimmungsbedarf mit Dritten gibt und der Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes bereits gefasst wurde, stehe einer baulichen Planung nichts mehr im Wege. Aus diesem Grund plädiert die Verwaltung auch dafür, zunächst den Neubau in Baden zu fokussieren, bevor das Projekt in Bierden angegangen wird.

Umfangreicher Abstimmungsprozess

Hier gestaltet sich die Situation nämlich offenbar deutlich komplizierter, da von einem Erweiterungsbau für den Ganztagsschulbetrieb auf dem Grundstück der Grundschule und Kindertagesstätte gleich mehrere Akteure betroffen wären. So müssten neben der Grundschule und der Stadt als Schulträger auch die Lebenshilfe Verden als Betreiber der Kita, die jeweils dazugehörigen Elternvertreter und ein externer Schulberater in den Abstimmungsprozess mit eingebunden werden. „Es ist schon jetzt abzusehen, dass das Projekt einen umfangreichen Abstimmungs- und Planungsprozess benötigt“, heißt es dazu von der Achimer Stadtverwaltung.

Darüber hinaus würden aktuell noch nicht alle benötigten städtischen Grundstücke zur Verfügung stehen. „Für den zusätzlich erforderlichen Parkplatz wird ein Grundstück an der Straße Steinweg benötigt, auf dem sich derzeit noch ein vermietetes Einfamilienhaus befindet.“ Für den durch den Erweiterungsbau wegfallenden Schulhof soll darüber hinaus ein Teil des angrenzenden Sportplatzgrundstücks genutzt werden. Auch die Sportvereine müssten daher in die Abstimmung mit einbezogen werden, erklärt die Stadtverwaltung.

Zunächst sollen die aktuellen Pläne für den Kita-Ausbau Thema in der nächsten gemeinsamen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr und des Sozialausschusses sein. Dieser findet am Dienstag, 17. April, ab 17 Uhr im Achimer Rathaus statt.