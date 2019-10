Zufrieden blickt Kindergarten-Leiterin Regina Gürlich auf die zahlreichen Unterschriften, die sie schon sammeln konnte. (Björn Hake)

Eine große leere Holzkiste ist das, was einem mit als erstes auffällt, wenn man derzeit den Kindergarten St.-Matthias betritt. „Sie steht sinnbildlich für unsere Situation, denn auch wir sind leer und ausgebrannt“, sagt Leiterin Regina Gürlich. Ganz und gar nicht leer ist indes die Unterschriftenrolle, die neben der Kiste aufgestellt ist. Hier haben sich schon zahlreiche Eltern, Erzieher und viele andere verewigt. Sie alle wollen nämlich gemeinsam für bessere Rahmen- und Arbeitsbedingungen in den Kindertagesstätten kämpfen.

Die Unterschriftenliste ist Teil der Aktion „Aufsteh'n für die Kita“, die von Verdi initiiert wurde. Verbunden ist sie mit einem Appell, der insgesamt fünf Forderungen enthält. Dazu zählen unter anderem kleinere Betreuungsgruppen und ein besserer Personalschlüssel, weniger Zusatztätigkeiten, die mit der pädagogischen Arbeit nichts zu tun haben, und eine Vergütung während der Ausbildung. Der zweiseitige Appell wandert zusammen mit der Unterschriftenrolle in einer Kiste durch die Kindertagesstätten in ganz Niedersachsen. Jeder Landkreis hat seine eigene Kiste. Im kommenden Jahr sollen die Kisten dann den verantwortlichen Politikern und Fraktionen im niedersächsischen Landtag übermittelt werden – dazu gehören auch Ministerpräsident Stephan Weil, Finanzminister Reinhold Hilbers und Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Erste Station im Landkreis

Im Landkreis Verden hat die Kiste nun im Kindergarten St. Matthias mit ihrer Reise begonnen. Und schon jetzt sind die Seiten prall gefüllt mit Unterschriften. „Die Resonanz auf die Aktion war bei uns sehr positiv“, freut sich Gürlich. „Es ist toll, dass wir in einer so kleinen Einrichtung schon so viele Unterschriften sammeln konnten.“ Derzeit arbeiten in dem Kindergarten, in dem 50 Kinder betreut werden, sieben Erzieherinnen. Zumindest theoretisch, denn Gürlich hat immer auch wieder mit Ausfällen zu kämpfen. „Derzeit fehlen mir allein drei Erzieherinnen aufgrund von Krankheit“, sagt sie.

Und das sei ein Problem, das es nicht nur in ihrer Einrichtung gebe. Vielmehr hänge es auch mit dem geringen Personalschlüssel zusammen. „Die Arbeitsbedingungen machen krank und sorgen für Ausfälle, die im Gruppenalltag und Betreuungsangebot nicht aufgefangen werden können“, sagt die Leiterin. So musste die Einrichtung in diesem Jahr bereits für drei Tage geschlossen werden, weil nicht genügend Personal vorhanden war.

Hinzu komme außerdem die Tatsache, dass die Arbeitsbelastung in den vergangenen Jahren auch durch Themen wie Inklusion und Sprachförderung zugenommen habe. „Unsere Aufgabenvielfalt hat stetig zugenommen, während wir personell auf dem Stand von Anfang der 90er-Jahre geblieben sind“, kritisiert Gürlich. Darunter würde auf Dauer auch die Qualität der Arbeit leiden. „Nur mit genügend Zeit und personellen Ressourcen kann eine qualitativ gute Bildungs-und Beziehungsarbeit geleistet werden“, sagt sie.

Zahlreiche Unterschriften

Und mit dieser Meinung steht sie auch in ihrer Einrichtung bei Weitem nicht alleine da. Das zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Unterschriften, die sie seit Anfang der Woche schon gesammelt hat. An diesem Freitag nun wandert die Kiste mitsamt der Unterschriftenrolle weiter in die Kinderstube und von dort aus dann in die Kita Achim-Mitte. Bis zum Ende dieses Jahres sollen die Einrichtungen in Achim alle durchlaufen sein. Danach wird die Kiste zur Verdi-Geschäftsstelle nach Verden und weiter durch den Landkreis geschickt. Irgendwann im Jahr 2020 macht sie sich dann auf den Weg nach Hannover.

Ob diese Aktion bei den verantwortlichen Politikern in Hannover schnell zu einem Umdenken führt, wagt allerdings auch Gürlich zu bezweifeln. „Für mich hat das Ganze hauptsächlich Symbolcharakter. Wir werden sicherlich nicht den ganz großen Wurf erreichen, aber ich möchte später sagen können, dass wir wenigstens selbst aktiv geworden sind.“ Und auch mit kleineren Schritten könne man schon zufrieden sein. „Wenn zumindest in den nächsten zwei oder drei Jahren die Erzieher-Ausbildung vergütet wird, dann hätten wir schon etwas Wichtiges erreicht.“