Tatyana Ryzhkova wusste mit ihren Fertigkeiten an der Gitarre zu begeistern. Aber auch die anderen Musiker überzeugten. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Das Quintett "Tatyana and the Gentlemen" rund um die Gitarristin Tatyana Ryzhkova hat am Sonntagabend beim Konzert in der Etelser Kirche Zum Guten Hirten das Publikum überzeugt. Das Zusammenspiel von Gitarre, Saxofon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug war auch ein Mix der Nationalitäten. Geboren wurden die Musiker in Weißrussland, Brasilien, der Ukraine, China und Deutschland. Unter dem Titel "Klassik trifft Jazz trifft Pop" präsentierten sie jetzt aber vor allem viele lateinamerikanische Stücke.

"Stellen sie sich vor, sie sind im Juli auf Mallorca", sagt Tatyana Ryzhkova zum Publikum, um es auf ein Solo-Stück an der Gitarre einzustimmen. Sie trägt einen cremefarbenen Hosenanzug, das lange blonde Haar endet einige Zentimeter über ihrem Instrument. "Es ist 35 Grad. Sie werden lebendig gebraten. Und dann kommt eine kühle Brise", setzt sie ihre kleine Geschichte mit sanfter Stimme fort. Es folgt ein Stück des spanischen Komponisten Isaac Albéniz, das eigentlich für ein Klavier geschrieben wurde. Die Fingerfertigkeit von Ryzhkova ist beeindruckend. Geschwindigkeitswechsel und schier unmögliche Griffe am Gitarrenhals kombiniert die gebürtige Weißrussin gefühlvoll. Die kühle Kirche mit ihren harten Holzbänken scheint bei den Klängen für einen Moment zu verschwinden und sich in eine spanische Bodega zu verwandeln.

Im Anschluss an das Konzert verrät die Gitarristin auch, woher ihre Leidenschaft für lateinamerikanische Musik stammt. "Mein erster Gitarrenlehrer liebte diese Musik." Die damalige Schülerin hat sich inzwischen selbst zu einer gefragten Lehrerin entwickelt. Ihre eigene Gitarrenschule eröffnete sie 2011 in Bremen, Unterricht gibt sie aber auch online per Skype. Ryzhkova nutzt das Internet nicht aber nur zum Unterrichten, für die Internetplattform YouTube produziert sie auch regelmäßig Musikvideos. Sie werden hundertausendfach geklickt.

Die Stärke von "Tatyana and the Gentlemen" ist, dass es keine Soloshow der Gitarristin ist. Auch die anderen Musiker setzen immer wieder Akzente und halten das Programm so stets frisch und abwechslungsreich. Den größten Einzelapplaus erntet zum Beispiel Moritz Koch, der meisterhaft ein Xylofon bespielt. In jeder Hand hält er zwei Schlagstöcke, mit denen er wie im Rausch spielt. Das Publikum ist begeistert von seinem Können.

"Es braucht eine hohe Professionalität, damit das Zusammenspiel gelingt", erläutert Ryzhkova dem Publikum. Wichtig sei aber noch ein weiteres Element: "Es muss auch menschlich passen." Damit die herausragenden Einzelkünstler auch als Gruppe zusammenwachsen, werde bei den Proben stets gemeinsam gegessen – natürlich etwas Selbstgekochtes. So findet sich die Internationalität der Gruppe dann auch im Essen wieder.

Für den musikalischen Mix äußern die Zuschauer nur lobende Worte. "Es war total faszinierend. So eine internationale Verbindung habe ich noch nicht erlebt", meint zum Beispiel Karin Poth, die aus Scheeßel für das Konzert angereist ist. Sie spielt selbst Gitarre und kennt Tatyana Ryzhkova von früheren Konzerten. Auch ihr Freund Axel Westhoff-Liebner – ebenfalls ein Hobby-Gitarrist – ist zufrieden. "Das war eine tolle musikalische Leistung." Auch die Moderation zwischen den Stücken habe ihm gut gefallen.

Bis zum nächsten Auftritt der fünf Musiker müssen sich die Freunde des Gitarrenspiels aber noch lange gedulden. Erst am 15. September steht das Quintett wieder auf einer Bühne – dann sind sie zu Gast in Syke-Heiligenfelde.