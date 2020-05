Bürgermeister Andreas Brandt bringt ein Plakat mit den Einlassregeln am Vordereingang des Rathauses Langwedel an. (Björn Hake)

Wie kann man als Gemeindeverwaltung seinen Bürgern auch in Zeiten von Corona alle Dienstleistungen weiter anbieten und dabei gleichzeitig das Infektionsrisiko für Rathausbesucher und Mitarbeiter so gering wie möglich halten? Beim Flecken Langwedel hat man sich diese Frage wie vielerorts natürlich ebenfalls gestellt und ein Konzept entwickelt. Seitdem Anfang dieser Woche auch kleinere Umbauarbeiten erledigt wurden, kann dieses nun auf unbestimmte Zeit in der Praxis angewandt werden.

Grundsätzlich sei es im Interesse der Gemeinde, so Bürgermeister Andreas Brandt, wenn Anliegen geklärt werden können, ohne, dass das Rathaus überhaupt betreten werden muss – nämlich Online, per Telefon oder per Post. Wer Dokumente, Formulare oder Unterlagen „persönlich“ vorbeibringen möchte, kann die Briefkästen vor den beiden Rathauseingängen nutzen. „Wir haben wiederentdeckt, wie wichtig Briefkästen sind“, merkt Brandt mit einem Lachen an.

Um an nötige Formulare zu kommen und die öffentlichen Bekanntmachungen lesen zu können, kann der Vordereingang des Rathauses genutzt werden. Weit kommt man jedoch nicht, denn alles Wichtige liegt oder hängt im Foyer aus. Auch beim Hintereingang kommt der Besucher im Normalfall nicht über die erste Glastür hinaus. Der dortige Windfang ist für Besuche des Meldeamtes freigehalten. Dafür wurde dort eine Durchreiche in das Büro eingerichtet, über die die Kommunikation und der Austausch der Unterlagen erfolgen können. Das Büro muss von Bürgern für Pass- und Meldeangelegenheiten also gar nicht betreten werden.

Terminvergabe unerlässlich

Dafür ist eine vorige Terminvergabe unerlässlich, spontane Besuche sind nicht möglich. Termine werden dafür gegenüber den bisherigen Öffnungszeiten auch von Montag- bis Mittwochnachmittag von 14 bis 16 Uhr angeboten. Die Besuchszeiten am Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr bleiben bestehen. „Durch die Termine habe wir keine Warteschlangen mehr“, nennt Brandt einen Vorteil und eine Notwendigkeit für den bestmöglichen Infektionsschutz. Die Nachfrage sei durchaus groß. „Nächste Woche sind die Mitarbeiter schon fast komplett ausgebucht.“

Weniger groß ist indes die aktuelle Nachfrage nach Trauungen. Für jene Paare, die sich auch in Corona-Zeiten das Ja-Wort geben, werden Eheschließungen im Flecken Langwedel auf unbestimmte Zeit nur im Rathaus durchgeführt. An der Trauung dürfen nur das Hochzeitspaar und der Standesbeamte beziehungsweise die Standesbeamtin teilnehmen. Gäste können vor dem Rathaus warten, jedoch unter Einhaltung der Abstandsregeln. Ohnehin gelten natürlich auch für Besucher, die den Verwaltungssitz in Ausnahmefällen betreten müssen, alle gängigen Regeln wie Maskenpflicht und 1,50 Meter Mindestabstand. „Die Kernbereiche des Rathauses“, wie sie Brandt nennt, sollen Bürger ohnehin aber nur betreten dürfen, wenn ein Besuch beim Fachamt unumgänglich ist.

„Wir wollen ja auch unsere Mitarbeiter schützen“, betont das Gemeindeoberhaupt. Bis auf das Meldeamt verfügen alle über ein eigenes Büro, für Besprechungen und Pausen stehen großflächige Räume zur Verfügung. „Bei einer Infektion im Team brauchen wir also keine Angst davor haben, den Laden dichtmachen zu müssen“, erklärt Brandt und befindet, dass sich das Corona-Konzept fürs Rathaus bisher bewährt habe: „Es läuft ganz hervorragend.“