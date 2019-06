Schon Ende Mai durfte die CDU-Kandidatin Sandra Röse jubeln, nun am Sonntagabend sogar noch doller: Sie wird Bürgermeisterin in Oyten. (Björn Hake)

Die Oytener haben entschieden: Sie möchten, dass Sandra Röse (CDU) im November die Nachfolge von Bürgermeister Manfred Cordes (SPD) antritt. Die Christdemokratin hat am Sonntagabend in der Stichwahl gegen Heiko Oetjen (SPD) einen sehr deutlichen Wahlsieg errungen: Sie holte rund 68,5 Prozent der Stimmen, Oetjen kam auf etwa 31,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag gerade mal bei knapp 49 Prozent Prozent und damit niedriger als beim ersten Wahldurchgang am 26. Mai, wo noch - parallel zur Europawahl - 66,6 Prozent aller wahlberechtigten Oytener ihre Stimmen abgegeben hatten.

Bereits im Wahldurchgang am 26. Mai, zu dem als weitere Kandidaten auch noch Björn Meyer (Grüne) und Jens Marten (freier Kandidat) angetreten waren, hatte Oetjen mit 31,3 Prozent deutlich weniger Stimmen erhalten als seine Kontrahentin, die auf 45,5 Prozent kam. Dementsprechend optimistisch hatte sich Sandra Röse im Vorfeld der Stichwahl gezeigt.

Ihr bestes Ergebnis holte die in Sagehorn lebende Sandra Röse nun mit rund 82 Prozent im Wahlbezirk Sagehorn I, einzig im Wahlbezirk Bassen I blieb die neue Bürgermeisterin mit 47 Prozent der Stimmen ihrem Rivalen Oetjen unterlegen, der dort mit 52 Prozent seinen einzigen Bezirk gewinnen konnte. Ende Mai hatte der in Bassen wohnende SPD-Mann wenigstens noch die drei Bassener Wahlbezirke für sich entscheiden können - das gelang ihm nun in Bassen III und Bassen II nicht mehr.