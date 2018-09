Roland Link. (Björn Hake)

Thedinghausen/Felde. Die Wahl war zwar geheim, aber die Spannung hielt sich in Grenzen. Denn schon zu Beginn dieses Tagesordnungspunktes hatten sowohl die CDU-Fraktion als auch die Grüne Liste im Samtgemeinderat klar gemacht, dass sie den Vorschlag von Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse unterstützen würden. Am Donnerstagabend ging es während der Sitzung des Rates um die Wahl des Ersten Samtgemeinderates – eine, wie berichtet, neu geschaffene Stelle im Rathaus Thedinghausen. Roland Link, seines Zeichens Bauamtsleiter und seit 21 Jahren im Dienst der Samtgemeinde, sollte es sein. Und so kam es letztlich auch. Bei 29 abgegebenen Stimmen erhielt Link 23-Ja-Stimmen. Fünf Ratsmitglieder votierten gegen den 46-Jährigen, es gab eine Enthaltung.

Roland Link selbst hatte sich während des Wahl-Prozederes aus dem großen Saal in der Gaststätte Schierloh zurückgezogen und konnte somit auch nicht hören, wie Hesse noch vor der Stimmenabgabe für ihn warb. „Er ist fleißig, ortskundig, überparteilich, er dient dem Gemeinwohl, und er ist loyal“, sagte Hesse. Der Samtgemeindebürgermeister erklärte außerdem, dass die Verwaltungsarbeit immer aufwendiger werde und immer mehr Bürokratie auf seine Mitarbeiter zukomme. „Ein Grund, warum diese Stelle so wichtig wird.“

Laut Hesse gab es für die Stelle des Ersten Samtgemeinderates fünf Bewerber. „Und die haben alle überzeugt“, sagte er. Das konnte auch Dieter Mensen von der Grünen Liste, der bei den Vorstellungsgesprächen dabei war, bestätigen. „Es waren alles hochkarätige Bewerber.“ Letztlich machte Hesse aber von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch und entschied sich für Link als Kandidaten.

Gewählt wurde Link für die Dauer von acht Jahren, Beginn seiner Amtszeit ist der 1. Januar 2019. Er selbst zeigte sich nach der Wahl erleichtert. „Ich bin froh und dankbar und verspreche Ihnen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte er in Richtung der Ratsmitglieder. Seiner Tätigkeit als Bauamtsleiter im Rathaus Thedinghausen wird der 46-Jährige dann nicht mehr nachkommen. „Diese Stelle wird ausgeschrieben und neu besetzt“, erklärte Hesse.