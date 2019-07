Geschäftsführerin Vanessa Meier leitet seit 2013 die Geschicke von Schudeisky Gurken in Emtinghausen. (Fotos: Jonas Kako)

Emtinghausen. Frische Gürkchen, Zucker, Dill, Essig und eine geheime Gewürzmischung – mehr Details zur Zutatenliste lässt sich Vanessa Meier nicht entlocken. Bereitwillig berichtet die Geschäftsführerin der Firma Schudeisky Gurken jedoch über die noch recht junge Geschichte des Unternehmens, das überaus hohe Engagement ihrer Beschäftigten und die ständig wachsende Nachfrage nach den pikanten Spezialitäten aus Emtinghausen.

„Tischlein deck dich“ hatte Volker Schudeisky den kleinen Laden genannt, in dem er Anfang des neuen Jahrtausends im Bremer Stadtteil Schwachhausen ausgesuchte Lebensmittel verkaufte. Ganz besonders gefragt waren seinerzeit die süßsauren Gürkchen, die nach einem Rezept seiner Ur-Ur-Großmutter in Handarbeit zubereitet wurden. Als sich die Fertigung in der heimischen Küche aus Platzgründen nicht mehr weiterverfolgen ließ, nahm Schudeisky das Angebot eines Freundes an und produzierte fortan in dessen Räumen sehr viel größere Mengen der zunehmend begehrten Leckerei.

Zur Reinigung werden die Gurken in einen großen Bottich gefüllt. (Jonas Kako)

Letztendlich wurden die Gurken zum absoluten Renner, der Feinkostladen aufgegeben und die Herstellung 2006 in eine ehemalige Molkerei nach Emtinghausen verlegt. „Die technischen Voraussetzungen in dem schon betagten Emtinghauser Gebäude erwiesen sich von Anfang an als erstaunlich gut“, beschreibt Vanessa Meier die Ausgangssituation. Und, nachdem es Schudeisky auf vielen Reisen durch das gesamte Bundesgebiet gelungen war, Maschinen und Geräte für eine Fertigungsstraße aufzutreiben, konnte die Produktion nach und nach automatisiert und so auch optimiert werden.

Mittlerweile seien nur noch wenige Schritte von Hand zu erledigen, erklärt Vanessa Meier während eines Rundgangs durch die Hallen an der Syker Straße. Die jedoch seien teilweise recht kräftezehrend, wie zum Beispiel das händische Befüllen eines riesigen Bottichs, in dem das grüne Gemüse zuerst einer gründlichen Reinigung unterzogen wird. Die Qualitätskontrolle indes verlange nach einem sicheren Auge, und auch die Füllhöhe der charakteristischen schlanken Gläser mit dem bekannten „Oma-Etikett“ werde persönlich überwacht.

Lust auf etwas Handfestes

Schon vor längerer Zeit hat sich Volker Schudeisky aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und bereits 2013 die Geschicke des Unternehmens in die Hände der mit ihm befreundeten Vanessa Meier gelegt. „Nach einem BWL-Studium, einer leitenden Tätigkeit im Segment Marketing und einem längeren Auslandsaufenthalt habe ich Lust darauf verspürt, etwas wirklich Handfestes zu machen“, verrät die 35-jährige Mutter zweier Kinder ihren Einstieg in das Unternehmen. Bei den täglichen Arbeitsabläufen wird sie unterstützt von 25 Mitarbeitern, die zum Teil schon mehrere Jahre dabei helfen, die aus Bayern gelieferte Basis in das würzige Endergebnis zu verwandeln.

Neben dem Einsatz von Maschinen sind auch die Fertigkeiten von Menschen gefragt. (Jonas Kako)

Das Kerngeschäft nach der Ernte, jeweils Ende Juni bis Anfang Juli, lasse sich in einem Zeitraum von ungefähr vier Wochen abwickeln, informiert Vanessa Meier; alle drei Tage erreiche sie eine umfangreiche Lieferung aus Bayern, die dann umgehend verarbeitet werde. Sei die Vielfalt im Moment noch begrenzt, plane sie für die Zukunft neue Kreationen; ein Kürbisrezept und ein spezieller Gurkensalat sind derzeit im Gespräch. Zurzeit sei jedoch der Klassiker, die süßsauren Gürkchen, der Favorit in den Supermärkten der Region, auch über Hannover hinaus bis inzwischen sogar hin nach Nordrhein-Westfalen.

24 000 Gläser rattern pro Tag über die Förderbänder in der gefliesten Halle, befüllt mit jeweils 6000 Kilogramm Rohware. Während die angelernten Saisonkräfte den Betrieb nach kurzer Zeit wieder verlassen, wird in den Büros während des ganzen Jahres nach neuen Konzepten gesucht, abgewickelt und geplant. Zum Team derer, die ständig im Unternehmen anzutreffen sind, gehört auch Yvonne Güttner, die sich unter anderem um den Vertrieb der jährlich erzeugten 400 000 Einheiten kümmert. Falle jedoch in der Produktion jemand aus, springe sie selbstverständlich ein, helfe dort, wo immer sie benötigt werde.

24 000 Gläser rattern pro Tag über die Förderbänder in der gefliesten Halle, befüllt mit jeweils 6000 Kilogramm Rohware. (Jonas Kako)

Auch Vanessa Meier packt in jeder Situation tatkräftig mit an. „Wir sind Allrounder, ein eingespieltes Team“, freut sie sich, bedauert jedoch, dass es immer schwieriger werde, zusätzliche Aushilfskräfte zu finden. „Schüler und Studenten sind trotz überdurchschnittlicher Bezahlung kaum noch gewillt, in den Ferien zu arbeiten“, sagt sie. „Dabei ist das Betriebsklima bei uns wirklich gut, der Kontakt untereinander herzlich und entspannt."