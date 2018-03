DJ-Workshop im "Dröönläänd": Max Jöhnk, Kevin Glenewinkel, Tim Schulze, Sascha Wassermann (von links) versuchen sich hinter dem Mischpult. (Björn Hake)

Achim. Der Tisch ist etwa vier Meter breit und prall gefüllt mit Knöpfen und Reglern. Überall blinkt es in unterschiedlichen Farben, ganz außen läuft eine Schallplatte. Sascha Wassermann beugt sich leicht darüber, wippt im Takt rhythmisch etwas auf und ab. Er trägt einen Kopfhörer, hinter ihm wummern zwei riesige Boxen.

Hier geht es um Musik – elektronische Musik. Anstelle von Gitarre und Schlagzeug treten hier Plattenspieler und Mischpult in den Vordergrund. Aber genau wie das Spielen "richtiger" Musikinstrumente will auch diese Technik gut beherrscht sein. Um das zu lernen, trafen sich am Sonnabend einige Hobby-DJs im Achimer "Dröönläänd" an der Langenstraße zu einem Workshop. Eingeladen hatte die "Musikerinitiative Achim und Umgebung" – kurz "MiAU", die sich schon seit 1981 für Jugendkultur und Musik einsetzt. Der Verein hat in den vergangenen Jahren einen Wandel vollzogen. Ging es zu Beginn vor allem um Rockmusik, prägen nun DJs mit Stilrichtungen wie Drum and Bass oder Techno die Kultur des "Dröön".

"Die Musik wird durch die Mitglieder bestimmt", erklärt der frisch gebackene Vereinsvorsitzende Tjark Hoffmann. Der 23-Jährige wurde erst am 18. März in sein neues Amt gewählt. Der Wandel hin zu elektronischer Musik sei nie eine bewusste Entscheidung gewesen, sondern habe sich durch den Geschmack der Mitglieder entwickelt.

Hoffmannn ist in Achim aufgewachsen, studiert inzwischen aber in Bremen soziale Arbeit. Schon als Teenager hat er die Partys im "Dröön" besucht. "Das ist in Achim der einzige Laden, der Partys für junge Menschen anbietet", sagt Hoffman. "Hier kannst du auch mit 16 feiern. Das ist sehr selten." Die einzige Alternative seien die Veranstaltungen des Kasch, wie zum Beispiel die Tanznacht. Doch unter den ohnehin nur acht Disconächten, die dort in diesem Jahr noch gefeiert werden, finden sich auch "50plus"- oder "90er"-Partys. Für Teenager und junge Erwachsene vielleicht abschreckend.

Dabei leben in Achim viele junge Menschen. 3022 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren waren es 2016. Das sind die aktuellsten Zahlen des statistischen Landesamtes Niedersachsen. Natürlich sind die Clubs in Bremen nur eine Zugfahrt entfernt, zwölf Minuten Fahrtzeit. Aber dieser Partytourismus kann schnell in langen Wartezeiten am Bremer Hauptbahnhof enden. Eine Lösung bietet in Achim das "Dröön", wie es von seinen Gästen genannt wird. Die Partys sind inzwischen über Achim hinaus bekannt. Mit ihrer Facebook-Seite erreichen die Partymacher über 3800 Menschen. So gelingt es immer wieder, auch internationale DJs nach Achim zu locken.

Am 14. April sind es "Livsey & Ferguson" aus Großbritannien. "Hier hat sogar einmal ein DJ des Duos Klangkarussell aufgelegt", erinnert sich Tjark Hoffmann. "Da war der Laden natürlich voll." Die andere Seite von Partys mit namenhaften Künstlern sind die Gagen, die auch ein nichtkommerzieller Verein wie die MiAU aufbringen muss.

"Wir werden von der Stadt Achim gefördert", verrät Hoffmann. Wichtig seien aber auch die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern, denn die Mitgliedsbeiträge hätten nur einen symbolischen Wert. So gelinge es Jahr um Jahr, die Kosten für Miete, Strom und Wasser aufzubringen. "Von uns verdient damit niemand auch nur einen Euro", verspricht Hoffmann. Aber das Dröönläänd ist mehr, als nur Partyspaß. Richtig gefeiert werden darf ohnehin nur zwei Mal pro Monat. Das ist eine Auflage, damit die Anwohner geschont werden. Wichtiger Teil der Vereinsarbeit sind auch Ferienangebote für Schüler, oder eben Workshops.

Sascha Wassermann hat inzwischen seine Kopfhörer wieder abgelegt, auch die Boxen schweigen. "Bislang habe ich mir auf YouTube Erklärvideos angeguckt und mir alles selbst beigebracht", sagt er. Mit 35 Jahren gehört er beim Workshop zu den älteren DJs, die meisten sind Anfang 20. "Was ich dir nicht beibringen kann, ist, das Publikum zu begeistern", sagt DJ Marx, der sein Wissen an die Hobby-DJs weitergibt. Diese Erfahrung steht für Wassermann noch aus – vielleicht wieder auf der Bühne des "Dröönläänd".