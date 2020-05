Die Wohnung am Kinderhaus Embsen soll nach dem mehrheitlichen Willen der Politik nicht zur Kita umgebaut werden. (Björn Hake)

190 Kinder stehen in Achim aktuell noch ohne Kitaplatz da. Das geht aus den Belegungszahlen hervor, die die Verwaltung in der Sozialausschusssitzung am Montagabend der Politik vorgelegt hat. Demnach stehen bei den Krippen derzeit noch 70 Kinder auf der Warteliste, in den Kindergärten sind es 120. „Das ist mit Sicherheit kein Ruhmesblatt, aber die Zahlen gehen langsam zurück“, erklärte die zuständige Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker. So hätten im vergangenen Jahr zur selben Zeit 170 Kindergartenkinder und 79 Krippenkinder keinen Platz gehabt.

„Es geht natürlich zu langsam und damit sind wir alle nicht zufrieden. So lange auch nur ein Kind auf der Warteliste steht, heißt das für uns, dass wir alles tun müssen, um zusätzliche Plätze zu schaffen“, sagte Ysker. Erfreulich sei allerdings, dass die geplanten Kita-Neubauten, mit denen eben diese zusätzlichen Plätze geschaffen werden sollen, trotz der derzeit schwierigen Voraussetzungen wegen der Corona-Pandemie alle noch im zeitlichen Rahmen lägen.

Die Achimer SPD-Fraktion hatte indes noch ein weiteres mögliches Kita-Projekt ins Gespräch gebracht. Sie wollte, wie berichtet, die zum Kinderhaus Embsen gehörende Wohnung an der Breiten Straße umbauen und als Raum für Kitagruppen nutzen. Ein Vorschlag, der weder bei der Verwaltung noch bei den übrigen Fraktionen auf viel Gegenliebe stieß. Denn ein Umbau der Räumlichkeiten, mit dem Platz für 15 zusätzliche Kitakinder geschaffen werden könnte, würde rund 140 000 Euro kosten. Doch das ist nicht das einzige Problem. Die Wohnung gehört darüber hinaus zu einem Kontingent, das die Stadt verpflichtend für Obdachlosigkeit vorhalten muss.

„Wir haben aktuell mehrere Familien, die eine solche Unterkunft brauchen“, berichtete Ysker. „Wenn wir die Wohnung umwidmen würden, würde uns das vor neue Herausforderungen stellen, weil uns Wohnraum genommen wird, den wir dringend brauchen.“ Die SPD wollte ihre Pläne aber dennoch nicht so einfach aufgeben. „Wir stecken hier natürlich in einem klassischen Dilemma“, sagte Paula Kramann-Akdogan (SPD). „Mir kommen die Kosten von 140 000 Euro allerdings gar nicht so hoch vor.“ Mit dem Umbau könne man Kitaplätze schaffen, die dann langfristig zur Verfügung stünden.

Kosten-Nutzen-Effekt berücksichtigen

Das sah die Verwaltung allerdings anders. „Hierbei muss auch der Kosten-Nutzen-Effekt in Frage gestellt werden“, sagte Fachbereichsleiter Steffen Zorn. Derzeit gebe es keine alternativen Räumlichkeiten für Wohnungslose. „Mit Blick auf diese Tatsache ist es aus meiner Sicht viel Geld für relativ wenige Kitaplätze.“ 15 Plätze seien letztlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Rückendeckung bekam er für diese Einschätzung auch aus den anderen Fraktionen. „Wir können es uns nicht leisten, so viel Geld in den Wind zu schießen“, sagte Silke Thomas (Grüne). Und auch Isabel Gottschewsky (CDU) plädierte dafür, die Arbeitskraft in die bereits geplanten Neubauten zu stecken. Diese müssten nämlich nach Angaben der Verwaltung zurückgestellt werden, wenn man den Umbau in Embsen realisieren wollte. Anders sei es personell nicht zu schaffen.

Dieses Argument wollte Bernd Junker (SPD) allerdings nicht gelten lassen. „Wir können die Arbeiten doch auch an Externe vergeben“, schlug er vor. „Das kostet natürlich Geld, aber wir müssen die anderen Projekte dann nicht zurückstellen.“ Generell sei doch jeder zusätzliche Kitaplatz, den man schaffen könne, besser als nichts. Sein Parteikollege Michael Pahl plädierte außerdem dafür, kreative Lösungen zu finden, um Räumlichkeiten für Obdachlose an andere Stelle zu schaffen. „Man könnte beispielsweise proaktiv auf Vermieter zugehen“, schlug er vor. Steffen Zorn jedoch dämpfte seinen Optimismus. „In den zehn Jahren, in denen ich nun bei der Stadt bin, hatte ich noch nicht eine positive Rückmeldung auf eine solche Anfrage bei Vermietern.“

Für ihren Antrag, dass die Verwaltung mit dem Trägerverein des Kinderhauses Embsen Gespräche aufnehmen solle, um in den Wohnräumen eine Kita zu errichten, konnte die SPD letztlich in den anderen Fraktionen auch keine Mitstreiter finden. Er wurde mit sechs zu drei Stimmen abgelehnt. „Wir würden für dieses Vorhaben einen sehr hohen Preis zahlen – sowohl monetär als auch sozial“, hatte Silke Thomas ihren Standpunkt vorab noch einmal deutlich gemacht.