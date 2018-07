Erhard Thies (links), Werner Pantel, Manfred Bröse und Günter Wellbrock vom Team Mühlenhof mit einem der Ausstellungsstücke, das am 5. August zu sehen ist: ein Jaguar XK 140 OTS, Baujahr 1954. (Björn Hake)

Hellwege. 90 Jahre alt ist das Daimler-Benz Nürburg 460 Pullmann-Cabriolet. Das Fahrzeug zählte einst zum Fuhrpark von Kaiser Wilhelm II. während seiner Exilzeit in Holland von 1920 bis 1941. Anfang August können Oldtimerliebhaber dieses historische Gefährt nun in Hellwege in Augenschein nehmen. Genauer gesagt beim dortigen Mühlenhof, mit dessen Wiederaufbau vor zehn Jahren begonnen wurde. Und anlässlich des runden Geburtstages lädt die Seniorengruppe hinter der Planung und dem Aufbau der historischen Gebäude zu einer besonderen Veranstaltung ein. Am 5. August gibt es vor Ort neben einem Flohmarkt auch ein großes Oldtimertreffen mit Autoschau von Super Sportwagen und Oldtimern. Und dabei ist Nürburg Baujahr 1929 wohl gewiss das Highlight.

Zur Verfügung gestellt wird dieser Schatz von einem Bekannten von Günter Wellbrock, Mitglied der Seniorengruppe und selbst Oldtimerbesitzer. Er wird zur Schau einen Jaguar XK 140 OTS aus dem Jahr 1954 beisteuern. Insgesamt etwa 20 Fahrzeuge werden ausgestellt – nicht alle mit einer langen Geschichte, aber dafür dann mit viel Pferdestärken unter der Motorhaube. Denn unter Super Sportwagen, der zweiten Kategorie neben den Oldtimern, versteht man Autos mit mehr als 300 PS. Zu sehen sein werden laut Wellbrock etwa ein Porsche GT3, ein Aston Martin oder ein Mercedes SLS AM6. Letzterer kommt sogar auf knapp 600 PS. Dieses hochkarätige Fahrzeugangebot auf dem Mühlenhof ist Wellbrocks Kontakten zu verdanken. „Ich habe früher einmal beim Tüv gearbeitet und dadurch viele Besitzer solcher Fahrzeuge kennengelernt“, erzählt er und berichtet von Oldtimerrallyes, an denen er selbst teilgenommen habe.

Das älteste ausgestellte Gefährt am 5. August wird aber nicht etwa der 90 Jahre alte Nürburg sein. Das Team Mühlenhof präsentiert auch die in dreijähriger Arbeit wieder restaurierten Kutschen, eine davon stammt aus dem Jahr 1890. Die Restaurierung dieser Wagen war nur eine von vielen Arbeiten, die die Senioren in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich zum Abschluss gebracht haben. „Eigentlich wollten wir nur einen Backofen bauen“, erzählt Erhard Thies mit einem Schmunzeln. Doch es folgten unter anderem der Ab- und Wiederaufbau der Mühle und des Speichers, die Erneuerung der Mühlentechnik, Pflasterarbeiten, das Erstellen eines Brunnens oder der Bau des Geschichtspavillons. „Wir haben die ganze Anlage ohne Lohnkosten erstellt und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf“, sagt Thies.

16 Mitglieder hat das Team Mühlenhof derzeit, „eine reine Rentnermannschaft“. Das Gelände gehört der Gemeinde und wurde der Gruppe für die Entstehung der Anlage zur Verfügung gestellt. Als weiteres Element können sich Thies und seine Mitstreiter vorstellen, in der Zukunft noch einen Schafstall zu bauen. Ansonsten ist es dem Team wichtig, dass die Menschen die Anlage auch zu Gesicht bekommen. Unter anderem finden dort ein Weihnachtsmarkt, Erntegottesdienste oder Laternenfeste statt. Auch rund zehn Taufen hat es bereits gegeben. „Wir haben vom ersten Tag an darauf Wert gelegt, dass hier auch etwas los ist“, betont Thies. Und am 5. August wird es beim Aufheulen von alten und neuen Motoren definitiv wieder soweit sein.



Neben der Autoschau wird auf dem Mühlenhof auch ein Flohmarkt stattfinden. Dafür können private Aussteller bei Günter Wellbrock unter 0 42 64 / 82 11 96 noch einen Platz reservieren. Die Standmiete beträgt fünf Euro für einen Drei-Meter-Tisch. Das Geld soll für weitere Arbeiten am Mühlenhof verwendet werden. Für die Verpflegung der Besucher ist natürlich auch gesorgt, am Nachmittag gibt es etwa frischen Butterkuchen aus dem Holzbackofen. Die Anreise für Flohmarktaussteller ist ab 8 Uhr, für die Fahrzeuge ab 9.30 Uhr. Die Veranstaltung zum Zehnjährigen des Team Mühlenhof findet dann von 10 bis 16 Uhr statt.