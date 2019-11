Liane Wiesner von der Bürgerstiftung organisiert auch in diesem Jahr wieder die Wunschbaum-Aktion. (Björn Hake)

Zum vierten Mal findet die Aktion „Achimer Kinderwunschbaum“ nun statt und zum vierten Mal werden kleine Weihnachtswünsche von Achimer Kindern erfüllt. Die Bürgerstiftung Achim zeichnet in Kooperation mit der Stadt und der Achimer Tafel für dieses Weihnachtsprojekt verantwortlich. Dank der Aktion bekommen Kinder bis 15 Jahren aus Familien mit wenig Einkommen ein Geschenk. Um diese aufzuschreiben, können Achimer Eltern einen Wunschzettel bei der Achimer Tafel abholen und ihn dort ausgefüllt wieder abgeben. Wunschzettel sind ebenfalls in der Freiwilligenagentur im Rathaus in der ersten Etage (Raum 172) und auch dort im Büro der Bürgerstiftung (Raum 370), mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr, nach einer Bedürftigkeitsprüfung zu bekommen.

Bürger, die als Geschenkpaten aktiv werden möchten, können sich die Wünsche ab sofort bei der Freiwilligenagentur und dann auf dem traditionellen Terre-des-Hommes-Weihnachtsbasar, der vom 23. bis 25. November im Ratssaal stattfinden wird, abholen. „Die Wunschzettel gelangen in anonymer Form an die Geschenkpaten“, erklärt Liane Wiesner von der Bürgerstiftung den Ablauf. Schenker können sich einen der drei niedergeschriebenen Wünsche im Wert von bis zu 20 Euro aussuchen und ihn erfüllen. Das Geschenk können sie dann bei der Bürgerstiftung Achim oder im Bürgerbüro bis Dienstag, 3. Dezember, während der Öffnungszeiten abgeben.

Bisher großes Interesse

„Das Interesse am Achimer Kinderwunschbaum war in den vergangenen drei Jahren sehr groß und die Bürgerstiftung hofft auch in diesem Jahr, alle Wünsche erfüllen zu können“, sagt Liane Wiesner und setzt wie ihre Mitstreiter einmal mehr auf die Spendenbereitschaft der Achimer. Die hätten vor der Abgabe allerdings Folgendes zu beachten, wenn sie ein Präsent schenken möchten: „Am hübsch eingepackten Geschenk sollte auf der Oberseite der untere Abschnitt des Wunschzettels gut sichtbar aufgeklebt sein, denn nur so wird sichergestellt, dass auch jedes Geschenk beim entsprechenden Kind ankommt.“

In den vergangenen drei Jahren wurden jeweils mehr als 200 Kinderwünsche erfüllt. „An diesem Erfolg wollen wir gerne auch im vierten Jahr des Achimer Kinderwunschbaumes anknüpfen“, hofft die Organisatorin. Sie ist sich sicher: „Oftmals sind es die kleinen Wünsche, die für diese Kinder von großer Bedeutung sind.“ So dürfte es wieder viele strahlende Kinderaugen geben, wenn sie die Geschenke in Empfang nehmen. Dazu bezieht das Team der Bürgerstiftung in Kooperation mit Immobilieneigentümern und Maklern alljährlich einen Leerstand in der Fußgängerzone, wo die Geschenkezentrale und Ausgabestelle eingerichtet werden.

In diesem Jahr wird nach Angaben von Liane Wiesner die Ausgabe der Geschenke im ehemaligen Froböse-Ladengeschäft (Nientkewitzhaus) direkt am Bibliotheksplatz stattfinden. Denn der Achimer Bürgerstiftung sei das Gebäude für dieses Projekt unentgeltlich von Bremermann-Immobilien zur Verfügung gestellt worden.



Wer Fragen zur Wunschbaum-Aktion oder zu deren Ablauf hat, kann diese an Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur der Stadt richten. Sie ist unter der Telefonnummer 0 42 02 / 9 16 01 61 erreichbar.