Die Achimer Tafel mit ihrem Vorsitzenden Rainer Kunze versorgt bedürftige Menschen mit Essen. (Björn Hake)

Eine kleine, aber feine Runde hatte sich nach Aussage von Jörn Anselm am Donnerstagabend im Haus Hünenburg zusammengefunden, um sich einen Überblick über die Arbeit der Achimer Tafel zu verschaffen. In einem etwa einstündigen Referat informierte Vorstand Rainer Kunze über die Geschichte und die Arbeit des Zusammenschlusses; im Anschluss daran vertieften die Gäste die vorgetragenen Informationen bei einem gemeinsamen Matjes-Essen. „Das Thema bleibt spannend“, führte Anselm in den Vortrag ein. Umfeld, Struktur und Arbeitsweise der Tafeln interessieren den 2. Vorsitzenden des Hauses Hünenburg: „Was können wir uns darunter vorstellen, was wäre, wenn sie nicht da wären?“.

Er sei in der jüngeren Vergangenheit mehrfach darauf angesprochen worden, ob die Bedürftigkeit der Menschen angesichts von Vollbeschäftigung im reichen Deutschland noch gegeben sei, ob Armut real noch existiere, begann Rainer Kunze seine Ausführungen zu dem Thema, das nach seiner Überzeugung an Relevanz eher zu- als abgenommen habe.

Essen landet unnötig im Müll

Daran ändere auch der Umstand, dass Deutschland Exportweltmeister sei, die Wirtschaft insgesamt floriere, die Binnenkonjunktur und starker Privatkonsum ein noch positives Bild der Lage zeichneten, nicht viel. Den Erfolgsmeldungen gegenüber stünde auch in diesem Jahr eine hohe Zahl Erwerbsloser, Hartz-4-Bezieher und Aufstocker; Menschen, die im Niedriglohnsektor beschäftigt seien und solcher, die nach einem arbeitsreichen Leben unverschuldet in die Altersarmut gerutscht sind.

„Das ist die Schattenseite“, weiß Kunze, „denn die Anzahl derer, die seit Gründung der Achimer Tafel im Jahre 2007 jede noch so kleine Ausgabe gründlich überdenken müssen, ist erheblich gestiegen“. So berichtete der Ehrenamtliche, dass die Statistik für 2008 deutschlandweit 11,7 Millionen armutsgefährdete Bürger ausgewiesen habe, während dort 2016 bereits 13,7 Millionen Personen verzeichnet gewesen waren. Auf den Landkreis Verden bezogen sei der Personenkreis im gleichen Zeitraum von 22 100 auf 27 700 angestiegen. Betroffen seien in den meisten Fällen Erwerbslose, Berufstätige mit niedriger Qualifikation, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund; besonders zu leiden hätten Kinder und alte Menschen. Spannend sei im Übrigen auch der Streit in der Politik um die Bedürftigkeitsprüfung bei der Grundrente.

„Das ist der Bereich, in dem wir als Tafeln arbeiten“, beschrieb Rainer Kunze das Tätigkeitsfeld, das im Zuge der Polarisierung zwischen Arm und Reich immer mehr an Bedeutung zunehme und lenkte den Blick der Anwesenden zugleich auf die massenweise Vernichtung von Lebensmitteln, die im vergangenen Jahr elf Millionen Tonnen betragen habe. Während die Verursacher sowohl in der Industrie als auch bei den Großverbrauchern zu finden seien, trage auch der private Haushalt in hohem Maße dazu bei; 85 Kilogramm pro Person seien 2018 im Müll gelandet.

„Der Klimaschutz fängt im Kühlschrank an“, erklärte Kunze später den Umgang mit empfindlichem Obst und Gemüse und verwies in dem Zusammenhang auf ein kürzlich vorhandenes Überangebot von Spargel und Erdbeeren. Mehr als 100 Mitarbeiter, oft weit über 70 Jahre alt und seit der ersten Stunde dabei, würden Kisten ins Stammhaus an der Unterstraße tragen, stundenlang sortieren und aufbereiten, was später der Überwindung von Armut diene und ohne Ansehen der Person, deren Nationalität oder Konfession verteilt werde. Die Tafeln seien der größte Lebensmittel-Retter Deutschlands, fuhr er fort und verwies auf die Bedürftigkeit Einzelner, auch am Starnberger See und im Taunus. „Unterstützung in jeglicher Form nehmen wir daher dankbar an“, schloss der Tafelchef seine Ausführungen, junge Mitstreiter seien ihm besonders willkommen.