Das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr werden am Sonntag, 28. April, dafür sorgen, dass der Achimer Maibaum zur Mittagszeit komplett ist und der große Kranz über dem Bibliotheksplatz thront. (Björn Hake)

Kurz bevor er sie verteilen wollte, also gerade noch rechtzeitig, hat Rudi Knapp den Druckfehler auf den Plakaten zum Achimer Maibaumfest bemerkt. Denn so, wie es versehentlich draufstand, hätten das Fest und der verkaufsoffene Sonntag an einem Montag stattgefunden. „Aber die neuen Plakate kommen in Kürze“, wusste Knapp im Pressegespräch am Donnerstag zu erzählen und konnte darüber schmunzeln. Noch ist ja auch ein bisschen Zeit, aber wenn sich die Achimer das Datum schon mal vormerken, schadet dies bekanntlich nicht: Das Maibaumfest findet am Sonntag, 28. April, statt.

Dann schon zum vierten Mal, was sich ursprünglich gar nicht unbedingt angedeutet hatte. „Wir sind klein angefangen und dann hat sich das Maibaumfest zu einer tollen Geschichte gemausert“, sagte Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der wieder ein Fass Bier springen lassen wird, „um die Stimmung in Gang zu bringen“, wie er erzählte. Morgens findet auf der Herbergstraße und auf dem Alten Markt ein Flohmarkt statt, um 12 Uhr soll dann das Maibaumfest-Treiben beginnen, etwa eine halbe Stunde später dürften das Technische Hilfswerk (THW) und die Feuerwehr den Maibaum auf dem Bibliotheksplatz mit dem Kranz komplettiert haben. Die Geschäfte in Achim öffnen ihre Türen von 13 bis 18 Uhr und Innenstadt-Kümmerer Knapp von der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) hofft, dass die Einzelhändler sich noch ein paar nette Ideen ausdenken, wie sie die Leute unterhalten. Damit kennt sich der Shanty-Chor Oyten, der inzwischen ein Dauergast auf Achimer Veranstaltungen ist, aus. Wie Lothar Limberg ausführte, wird der Chor erstmals öffentlich mit seinem neuen Leiter und Dirigenten, Jörg Albrecht aus Worpswede, auftreten. Wie schon im vergangenen Jahr wechseln sich der Shanty-Chor und die Wiestetaler ab. „Wir starten mit ,Komm, lieber Mai‘ verriet Limberg schon mal den Auftakt, der die Besucher einstimmen soll.

Königliche Würden und Kinderspaß

Die größeren Vereine hätten bereits zugesagt, viele andere könnten sich beteiligen – sie dürfen sich auf dem Maibaumfest kostenlos präsentieren und sollten sie, etwa durch den Verkauf von Bratwurst, Erlöse erzielen, dürften sie diese für ihre Arbeit komplett behalten. Wie Knapp schilderte, werden Eis- und Schmalzkuchenstände ebenso dabei sein, wie ein kleines Kinderkarussell und eine Hüpfburg. „Der Mettwurstkönig hat auch zugesagt“, wusste Knapp von majestätischen Würden auf dem Maibaumfest zu berichten.

Der Achimer Bauhof wird den großen, schweren Kranz abermals binden und damit er nicht nur grün ist, sorgen einmal mehr die Groenfingers, die erst im Dezember für ihr Engagement den Achimer Ehrenpreis bekommen haben, für die bunten Farbtupfer in Form von Bändern. „Das THW hebt ihn mit dem Kran hoch, die Feuerwehr sorgt über die Drehleiter dafür, dass er ausgehakt wird“, fasste Rathauschef Ditzfeld den technischen Vorgang der Kranzaufhängung zusammen.

Feuertaufe für Bochnig

Zur Feuertaufe in Sachen Großveranstaltung wird das Maibaumfest für Achims neue Marktmeisterin Janina Bochnig, die die Aufgabe von Klaus Uellendahl zum Jahresende hin komplett übernommen haben wird. Seit Anfang des Jahres ist sie Mitarbeiterin der Stadtverwaltung und fiebert nun ihrem ersten Fest und verkaufsoffenem Sonntag entgegen, wo sie für den Aufbau sorgen wird.

Das nächste Innenstadtfest steht dann nur eine Woche später an: Die Herbergstraße lädt für Sonnabend, 4. Mai, zum Herbergstraßenfest ein, das um 10 Uhr beginnt. Das Programm besteht aus Musik, Straßenkünstlern und weiteren Attraktionen, die bisher nicht näher benannt sind. Natürlich gibt es Stände mit Verpflegung für die Besucher und ebenso wie beim Maibaumfest einen Flohmarkt. Der wird auch vom Kleinen Flohmarkt-Laden veranstaltet, der darauf hingewiesen hat, dass er außerdem zum Stadtfest, zum Weinfest und zum Boxenstopp Flohmärkte auf der Herbergstraße und auf dem Alten Markt organisiert. Wer sich noch Plätze sichern möchte, kann sich unter Telefon 01 74 / 7 74 53 96 bei Juana Wetzel anmelden oder dafür direkt in ihren Laden an der Herbergstraße kommen.