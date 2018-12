Gastgeber und Mann am Regler: Hartmut "Knaddel" Ernst beim Soundcheck vor der großen Sause. (Fotos: Björn Hake)

Ottersberg. „Knaddel“, mit bürgerlichem Namen Hartmut Ernst, hat wieder aufgelegt. Nach Jahren der Enthaltsamkeit hat es den ehemaligen Konzertveranstalter und Discjockey wieder gejuckt. Der Rock-Fan möchte die Musikszene in Ottersberg wieder in Schwung bringen, denn diese liege – laut der Meinung vieler Gäste seiner 70er-Jahre-Revical-Party – danieder. „Hier gibt es noch nicht einmal eine normale Kneipe“, erklärte ein Gast der Veranstaltung, die am Sonnabend im Restaurant Wümmekieker in Ottersberg stattgefunden hat. Es gebe ab und zu Kulturveranstaltungen in der Schützenhalle Kreuzbuchen, die von der Kulturinitiative KuKuC organisiert werden und regen Zulauf haben, aber sonst „liegt hier der Hund begraben“, gab ein weiterer Party-Besucher zu verstehen.

Auch „Knaddel„ beklagt den Mangel an Alternativen für das musikalische Amüsement. „Wir haben kein Bürgerhaus und auch sonst kaum Orte, wo ein Konzert in größerem Maßstab stattfinden könnte“, erklärte der DJ, der diesen Abend im Wümmekieker organisiert hat und doch auch mit der Zeit gegangen ist. Denn war es früher noch der Plattenteller, der sich auf sein Kommando drehte, waren es diesmal Laptop und verschiedene Steuergeräte, die den Sound für die Veranstaltung lieferten. Er stehe zwar in Verhandlungen, aber die Bürokratie stelle ihm so manches Bein und schicke ihn von einer Behördenstelle zur nächsten, berichtete der ehemalige Konzertveranstalter, der in den 1970er-Jahren Musikgruppen wie die Scorpions, Jane, Grobschnitt und Pete York nach Ottersberg geholt hat und im damals angesagten Gasthaus Schnakenberg auftreten ließ.

Eine tolle Zeit

Nachdem dieser Veranstaltungsort abgebrannt war, zog „Knaddel“ in den Ottersberger Hof und die Partys und Konzerte gingen dort weiter. Heute sind an diesem Ort Ärzte und Geschäfte untergebracht. „Es war eine tolle Zeit damals“, schwärmte Partygast Tilman Becker. „Ich bin zum Beispiel mit dem Mofa nach Stuttgart gefahren, um ein Konzert von Black Sabbath zu erleben.“ Dass man sich im Ottersberg der 70er-Jahre voll ausleben und Spaß haben konnte, unterstrich derweil ein anderer Partygast: „Wir waren regelmäßig bei Schnacki. Es ging uns in erster Linie ja auch nicht um die Musik, sondern wir wollten uns treffen und was erleben.“ Damals noch unbekannte Gruppen, wie zum Beispiel die Scorpions, traten vor 150 Menschen auf und spielten sich trotzdem den Rock von der Seele.

Dies sind Erinnerungen, die „Knaddel“ nicht missen möchte und die ihn anspornen, wieder etwas für die Musikszene in Ottersberg zu tun. „Die Energie ist noch da und die Kontakte bestehen noch“, meint der DJ, der aktuell auf der Suche nach weiteren Veranstaltungsräumen für seine Revival-Partys ist. „Leider werden diese hier in Ottersberg langsam knapp.“ Auch über helfende Hände bei der Organisation der Events würde sich Hartmut Ernst freuen.

Passende Veranstaltungsräume gesucht

Auf seiner Internetseite www.ottersberg-rockt.de können sich Interessierte mit Hartmut „Knaddel“ Ernst in Verbindung setzen. Dass es in Ottersberg noch immer eine große Begeisterung für Rockmusik und somit Potenzial für weitere Musikveranstaltungen dieser Art gibt, betonte einer der grauhaarigen Veteranen am Rauchertisch vor dem Eingang des Lokals. „Der Bedarf ist da." Er selber sei bei den legendären selbst organisierten Festivals unter dem Motto „Umsonst und Draußen“ dabei gewesen und hätte wie auch die Bands immer viel Spaß gehabt.

„Die Bands standen damals Schlange, um bei uns spielen zu dürfen", schilderte der Rockopa mit qualmender Zigarette und fügte hinzu: „Meine Nichte hört wieder Gruppen wie Led Zeppelin und würde sich bestimmt über die Wiederbelebung der Musikszene in Ottersberg freuen.“ Denn, wie behauptete schon der deutsche Komiker Karl Valentin so treffend: „Heute ist die gute alte Zeit von morgen.“