An insgesamt zehn verschiedenen Stationen mussten die Nachwuchs-Feuerwehrleute gemeinsam unterschiedliche Prüfungen bestehen. (Björn Hake)

Ottersberg. Aus dem gesamten Landkreis Verden waren am Sonnabend 18 Gruppen mit insgesamt 175 Kindern zum Kreis-Kinderfeuerwehrtag nach Ottersberg gekommen. Nicht nur, um zu gewinnen. Sondern vor allem auch, um gemeinsam so richtig Spaß zu haben. Aus Achim und Umgebung, aus Thedinghausen, Kirchlinteln, Weitzmühlen, Barme, Westen, Dauelsen, Scharnhorst-Walle und Dörverden kamen an diesem Tag die Nachwuchs-Feuerwehrleute. Mit Begleitpersonen, Bollerwagen und jeder Menge Neugier trappelten die kleinen Trupps der Sechs- bis Zwölfjährigen entlang der verschiedenen Stationen in Ottersberg, um ihre Geschicklichkeit und ihren Teamgeist unter Beweis zu stellen.

Auf dem Platz einer Ottersberger Firma sollten die Kleinen beispielsweise den Teddy der Volksbank finden. Dafür hatten die erwachsenen Feuerwehrleute extra einen Spritzenwagen aufgestellt und geöffnet, damit die kleinen Jungen und Mädchen beim Suchen die Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr kennenlernen konnten. Der Stoffbär hatte sich allerdings im Baum versteckt, was die findigen Feuerwehrkinder jedoch bald mitbekamen. Es wurden ihnen ein paar Punkte auf ihrem Spielkonto gutgeschrieben und schon ging es zur nächsten Station, wo ein Baumstamm bereit lag, der mit Hilfe von sechs Seilen einen Ball zwischen zwei Hüttchen befördern sollte. Keine leichte Arbeit für die sechs Kinder. Die Truppe aus Bierden schaffte es leider nicht, den Ball richtig zu treffen und ins Tor zu bugsieren. Etwas enttäuscht zogen die Jungen und Mädchen von dannen – zur nächsten Aufgabe: dem Jakkolo. Ein Brett, eine Menge Scheiben und viele Versuche, die Scheiben in vier Aussparungen gleiten zu lassen, erwartete die Kinder dort. Manchen gelang dies auf Anhieb, manche schossen daneben. Aber keinem verging die gute Laune.

Große Unterstützung

2014 wurde die Kinderfeuerwehr in Ottersberg gegründet, mittlerweile sind 25 Kinder Mitglied im Verein, wie Katja Dodenhoff, Kinderfeuerwehrwartin der „Löschotter“, erzählte. „Wir hatten in der Vergangenheit einige Anfragen von jüngeren Kindern, die in die Jugendfeuerwehr eintreten wollten, dies aber nicht konnten, da ein Mindestalter von zehn Jahren Bedingung war. Die haben sich dann natürlich was anderes gesucht und sind später auch nicht wiedergekommen,“ berichtete die junge Feuerwehrfrau. „Deshalb wurde die Kinderfeuerwehr gegründet - damit schon bei den Kleinen der Nachwuchs gedeihen kann.“ Dies wurde und wird von der Gemeinde und etlichen Sponsoren unterstützt. Der Kreis-Kinderfeuerwehrtag wird zudem auch vom Landkreis Verden gefördert.

Auf dem Gelände der Waldorfschule in Ottersberg, das auch als Pausenstopp diente, versuchte sich der Feuerwehrnachwuchs am Sonnabend dann auch noch darin, Tischtennisbälle, die ihnen in einem kleinen Karton auf den Rücken geschnallt wurden, mit tanzenden Bewegungen herauszukatapultieren. Körperliche Geschicklichkeit, Einfallsreichtum und Teamgeist waren die Anforderungen, die bei allen Stationen von den jungen Teilnehmern verlangt wurden. Am besten meisterte das die Kinderfeuerwehr aus Weitzmühlen. Sie landete beim Kreis-Kinderfeuerwehrtag auf dem ersten Platz. Der zweite Platz ging an die Teilnehmer aus Uphusen, Platz drei belegte Ottersberg 2. Als Gewinne gab es Medaillen, einen Wanderpokal und Süßigkeiten.

Das gemeinschaftliche Lösen von Aufgaben sollte die Kinder und Jugendlichen an diesem Nachmittag auf die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in den Ortschaften vorbereiten. Und deshalb wird auch im kommenden Jahr von den Feuerwehrleuten, den Eltern der Kinder, den Gemeinden und den vielen ehrenamtlichen Helfern wieder ein Kreis-Kinderfeuerwehrtag organisiert werden.