Ein Duell der besonderen Art hat das Edeka-Center Schieweck in Bierden auf die Beine gestellt: Anlässlich seines fünfjährigen Bestehens gab es am Mittwoch vor dem Markt eine große Sause, bei der Timo Schieweck (Mitte) den Zweikampf am Herd zwischen seinem Fleischer Marcel Bellmer (links) und dem aus Achim stammenden TV-Foodexperten Sebastian Lege (rechts) wie die Besucher mitverfolgen konnte. Unter anderem hatten die Azubis des E-Centers einen Sektempfang organisiert und den Gästen selbst zubereitete Smoothies angeboten. Kunden wurden ins Koch-Duell involviert und durften unter anderem in einer Jury ihre Meinung über Grillgerichte und Burger abgeben. Bis in den Nachmittag hinein gab es Aufführungen.