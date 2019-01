Die Zahl der Beschäftigten der Stadt Achim, die ihre Leistung für die Allgemeinheit erbringen, ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. (Focke Strangmann)

Achim ist eine wachsende Stadt. Das ist an den Zuzügen und der stetig steigenden Einwohnerzahl abzulesen, aber auch an den Personalkosten der Stadt Achim, die in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind. Das liegt zum einen an Tariferhöhungen, zum anderen an immer mehr öffentlichen Gebäuden wie Kindertagesstätten, die hinzukommen und die neben Erziehern etwa die Anstellung von Reinigungskräften erfordern, aber auch zusätzliche Hausmeister, Mitarbeiter für den Bauhof und die Liegenschaftsverwaltung. „Das ist so, da hängt personell immer sehr viel dran an einer neuen Einrichtung wie einer Kita“, weiß Achims Stadtkämmerer Peter Hollwedel.

Wie berichtet, will die Stadt in diesem Jahr die Personalkosten um rund 2,8 Millionen Euro erhöhen. Natürlich vorausgesetzt, dass all diese Stellen auch tatsächlich besetzt werden können. Das bedeutet, dass die Personalkosten der Weserstadt sich in diesem und im nächsten Jahr jeweils auf rund 22 Millionen Euro belaufen werden – sie machen etwa ein Drittel des gesamten Haushaltsvolumens aus. Knapp die Hälfte dieser Personalkosten fallen im Fachbereich Soziales an, während die Beschäftigten im Fachbereich Stadtplanung und Bauen mit rund sechs Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Stadt Achim geht davon aus, dass sich die Personalkosten von 2019 auf 2020 um rund 310 000 Euro auf dann genau 22,17 Millionen Euro erhöhen werden.

Schnelle Steigerung

Beim Vergleich der ab sofort anfallenden Personalkosten mit früheren Jahren wird deutlich, wie schnell und stark die Ausgaben für Mitarbeiter in die Höhe geschossen sind. Laut Jahresabschluss 2013 betrugen die städtischen Personalkosten da noch knapp 13,9 Millionen Euro – das ist gerade mal knapp fünf Jahre her (2012 lagen sie wiederum um 1,2 Millionen Euro tiefer). Im Jahr 2014 lagen die Personalkosten bei rund 14,4 Millionen Euro, im Jahr 2015 bei rund 15 Millionen Euro und 2016 bei knapp 16 Millionen Euro. Über 18 Millionen Euro kletterten die Personalkosten der Stadt dann ab dem Jahr 2017, wobei die Verwaltung noch davon ausgegangen war, dass die Kosten im Jahr 2018 – wenn auch nur leicht – wieder sinken würden. Unterm Strich sind die Personalkosten von 2013 auf 2019 also um rund 58 Prozent angestiegen.

Das ist die eine Seite der Medaille, die andere betont Hollwedel: „Man muss dabei beachten, dass im gleichen Zeitraum auch die Erträge sowie das Gesamtvolumen des Haushalts gestiegen sind.“ Lagen die Erträge laut dem Jahresabschluss 2013 bei rund 51 Millionen Euro, sollen sie sich im Jahr 2019 auf rund 68 Millionen Euro belaufen – das ist eine Steigerung von rund 33 Prozent, die allerdings längst nicht so stark ausfällt, wie der Zuwachs der Personalkosten. Dennoch: „Die Leistungen sind also ebenfalls mehr geworden und dafür benötigt man Menschen“, sagt Hollwedel. Von denen arbeiten rund 470 für die Stadt Achim und diese Köpfe teilen sich etwa 370 Stellen, denn nicht alle Beschäftigte arbeiten Vollzeit.

Stellenplan wird immer länger

Aber: Auch die Zahl der Stellen ist in den vergangenen paar Jahren stark gestiegen – und zwar bis heute um mehr als hundert Stellen gegenüber dem Jahr 2013. Die Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 beläuft sich laut Stellenplan auf 371, die nach dem Tarifvertrag Öffentlicher Dienst (TVöD) bezahlt werden müssen. In diesem Jahr sollen es 353 Stellen sein. In den Jahren 2017 und 2018 wies der Stellenplan jeweils 318 dieser Stellen aus, 2016 waren es 285, im Jahr 2015 gerundet 279 Stellen. Im Jahr 2014 sollten es 260 Stellen sein, wobei in all den Jahren nicht immer alle Stellen besetzt werden konnten. Das Gros der Verwaltungsmitarbeiter ist nach dem TVöD beschäftigt, die Zahl der Beamtenstellen bei der Stadt Achim belaufen sich über all die Jahre relativ konstant auf gerade mal 15 Menschen. „Auch wenn Standesbeamte so heißen, sind es keine“, erklärt Hollwedel.

Die Tarifentwicklung bei den Beschäftigten muss in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Stieg sie ab 2013 um 1,4 Prozent, waren es in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 2,4 Prozent mehr, während die Tarifsteigerung im Jahr 2017 genau 2,35 Prozent sowie 2018 exakt 3,19 Prozent betrug. Ab April dieses Jahres beträgt sie 3,09 Prozent, ab März kommenden Jahres laut Stadtverwaltung 1,06 Prozent. Die sogenannte Besoldungsentwicklung bei den Beamten lag 2013 noch bei 2,65 Prozent, im Jahr 2014 bei 2,9 Prozent, 2015 bei 2,5 Prozent, 2016 bei 2 Prozent, 2017 wieder bei 2,5 Prozent und ab dem 1. Juni vergangenen Jahres liegt sie bei 2 Prozent. Diese Tarifsteigerungen bedeuten, dass die Stadt jährlich je nach Höhe der Steigerung mehrere Hunderttausend Euro aufwenden muss, ohne für das Geld neue Stellen zu schaffen. Auch die Pensionsrücklagen für die Beamten müssen an die Seite gelegt werden – sowohl die Tarifsteigerungen als auch die Rücklagen sind laut Hollwedel in den Personalkosten bereits enthalten.