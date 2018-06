Gemeinsam mit Saxofonist Peter Dahm vertonte die Karikaturistin Bettina Bexte ihre Cartoons. Gelegentlich griff sie dabei auch selbst zur Klarinette. (Björn Hake)

Achim. Dass eine Lesung nicht nur mit Büchern, sondern auch mit Cartoons funktionieren kann, hat die Karikaturistin Bettina Bexte am Sonntagabend im Kulturhaus Alter Schützenhof (Kasch) bewiesen. Unterstützt vom Saxofonisten Peter Dahm präsentierte die preisgekrönte Künstlerin mit „Fluch der Akribik“ ihre Cartoonlesung mit Musik.

Nachdem im vergangenen Jahr das gleichnamige Buch erschienen war, durften sich die Achimer Karikaturfreunde nun an der Cartoonlesung erfreuen. Diese wurde seit ihrer Premiere im April 2018 in der Bremer Kulturwerkstatt Westend stetig weiterentwickelt. Bextes Cartoons sind nicht nur regelmäßig im WESER-KURIER, den Stuttgarter Nachrichten und im Stern zu sehen, sondern auch bis zum 24. Juni im Rahmen einer Ausstellung im Foyer und im Treppenhaus des Kasch.

Die Cartoonlesung fand vor eher kleinem Kreise im blauen Saal des Kulturhauses statt. Ein Videoprojektor warf die teilweise animierten Bilder auf eine Leinwand, Bexte und Dahm lasen dazu mit leicht süffisantem Unterton die Sprachblasen und Untertitel vor. Die Zeichnungen bildeten einen humoristischen Streifzug durch vielfältige Alltagssituationen mit Themen wie Reisen, Familie, Paare oder Sport. Gelegentlich begleitete Dahm die Bildgeschichten mit Klarinettenspiel, oder er spielte mit der gebürtigen Buchholzerin zwischen den Cartoons im Duett.

Besonders unterhaltsam wurde es, wenn Bexte und Dahm musikalisch mit den Cartoonfiguren auf der Leinwand interagierten, was die älteren Zuschauer schmunzelnd an die Gespräche des Showmasters Wim Thoelke mit den Zeichentrickcharakteren Wum und Wendelin erinnerte. Bexte erwies sich dabei als fähige Klarinettistin, die dem studierten Musiker Peter Dahm in nichts nachstand.

Publikum entwickelt Cartoon

Ein weiteres Highlight war der Programmpunkt „Publikumsbeteiligung“: Eindrucksvoll stellte Bexte vor den staunenden Augen der Zuschauer ihr Können als Zeichnerin unter Beweis, als sie live einen Cartoon auf einem Flipchart anfertigte. Das Publikum war aufgefordert, sich einen passenden Text dazu auszudenken. Bexte und Dahm bestimmten dann den Gewinner, der den Cartoon mit nach Hause nehmen dufte.

Während der Lesung war Bexte sichtlich darum bemüht, keine Längen entstehen zu lassen, was nicht immer ganz einfach war, da es sich bei den Cartoons meist nicht um zusammenhängende Geschichten handelte und die Vorstellung einzelner Karikaturen bisweilen etwas statisch wirkte. Die Entscheidung der 54-Jährigen, den Tonkünstler Dahms einzubinden, erwies sich als goldrichtig. Dessen musikalischen Zwischenspiele lockerten die Lesung merklich auf, und die Karikaturen, die er mit Bexte im Dialog vorlas, sorgten ebenfalls für Abwechslung.

Für Bexte, die in Bremen Illustration und Trickfilm studiert hat, besitzt die Darstellungsform der Cartoonlesung weiterhin experimentellen Charakter. Das Publikum fühlte sich jedenfalls gut unterhalten und auch der zeitliche Rahmen der rund einstündigen Lesung war genau richtig gewählt.