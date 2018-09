Begutachteten die Bilder schon vor der Eröffnung, die an diesem Mittwochabend stattfindet: Rainer Kiel, Christine Rüppell, Ina Rohlfing und Beate Patolla (von links). Zum ersten Mal sind die Bilder des Cartoonisten Norman Thelwell in Deutschland zu sehen. (Björn Hake)

September die humorvollen Zeichnungen des englischen Cartoonisten Norman Thelwell (1923 - 2004). Ina Rohlfing, Leiterin des Deutschen Pferdemuseums, hat in Zusammenarbeit mit der Ausstellungskuratorin Christine Rüppel die Ausstellung „Kult-Ponys“ erstellt.

„Der Sohn war nach langen Gesprächen begeistert von unserer Idee und überließ uns die Cartoons seines Vaters“, erzählte Rohlfing weiter. „Über 70 Originale sowie vier Skizzenbücher sind ausgestellt“, ergänzte Rüppell. Zudem werden in der Kreissparkasse, die das Pferdemuseum finanziell unterstützt, weitere acht originale Cartoons vom 12. Juni bis 8. September ausgestellt, so Rüppell im Beisein von Beate Patolla von der Kreissparkasse Verden.

Unter den mehr als 70 Originalbildern des Künstlers sind neben Ponys, Pferderennen oder Fuchsjagd auch andere Motive. (Björn Hake)

Ein Schwerpunkt der Ausstellung Thelwells liege auf den Ponys, der Fuchsjagd und auf dem Pferderennen, verwies die Ausstellungskuratorin auf die Thematik der Werke. Zudem wird eine Abteilung mit rund 15 Fanartikeln präsentiert, die Privatleute zur Verfügung gestellt haben. Die Kollektion der 74 Cartoons wurde aus einer Sammlung von rund 250 Stück ausgewählt – wobei während des Aussuchens viel gelacht worden sei, verriet Ina Rohlfing. Zudem hat sich der Künstler in seinen Werken mit Problemen des englischen Landadels und des Naturschutzes befasst – insbesondere Kritik an Wohnkonzepten.

„Thelwell ist weltweit, ob in Australien oder hier in Deutschland, bekannt“, erzählt Rainer Kiel, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Pferdemuseums. Obendrein hat die BBC eine rund 30-minütige Dokumentation zur Verfügung gestellt, die sich mit dem Leben und dem Schaffen des Cartoonisten befasst.

Das Pferdemuseum bietet den Besuchern zudem Postkarten an, die kostenfrei versendet werden können. Dies ist jedoch nicht die einzige Besonderheit, denn das Pferdemuseum hat ein Beiprogramm zur Sonderausstellung erstellt. Dieses beginnt mit dem Vortrag „Der Einbildwitz – Das kurze Vergnügen“ des Kunstvermittlers Dirk Meyer über Wesen und Funktion des Cartoons. Der Vortrag findet am 9. August um 19.30 Uhr im Pferdemuseum statt. Der Eintritt kostet acht Euro pro Person (inklusive Museumseintritt), für Mitglieder sechs Euro.

Am 20. August findet der Familien-Aktionstag „Kult-Ponys“ statt, an dem unter anderem auf Ponys geritten werden kann und die Portrait-Schnellzeichnerin Charlotte Hofmann ihr Talent zeigen wird. Hinzu kommt, dass es eine Comic-Live-Show geben wird, bei der die Gäste Teil des Comic-Abenteuers werden, so Rohlfing. „Witze malen ist nicht komisch“ heißt der Vortrag, der am 30. August stattfindet und von Illustrator und Cartoonist Wolf-Rüdiger Marunde über komische Kunst gehalten wird. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr und der Eintrittspreis inklusive Museumseintritt liegt ebenfalls bei acht Euro pro Person, für Mitglieder sechs Euro.

Zudem werden zwei Führungen angeboten. Zum einen eine Führung durch die Ausstellung unter der Leitung von Christine Rüppell, die Wissenswertes über Norman Thelwell und seine Kult-Ponys verrät. Die Kosten zuzüglich Eintritt im Museum liegen bei 40 Euro. Zum anderen wird eine englischsprachige Führung durch die Ausstellung unter der Leitung des gebürtigen Engländers David Farr angeboten. Diese Führung sei ideal für Schulklassen und Sprachkurse, so das Museum. Der Kostenpunkt liegt bei 50 Euro zuzüglich Museumseintritt. Sitzplatzreservierungen zu den beiden Vorträgen sowie Terminvereinbarung und Buchung der beiden Führungen unter der Nummer 0 42 31/ 80 71 40.