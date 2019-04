Die Initiatorin und Leiterin des Literaturkreises, Marlies Fichte (rechts), wurde nun in der Achimer Stadtbibliothek mit einem gemeinsamen Frühstück verabschiedet. Ihre Nachfolger (von links) Klaus Brill, Michael Lommel und Wiebke Lommel übernehmen die Aufgabe. (Björn Hake)

Das ist heutzutage nicht selbstverständlich. Wenn ehrenamtliche Gründer und Gruppenleiter gehen, finden sich – gerade viele Vereine in Achim müssen diese schmerzhafte Erfahrung machen – kaum Nachfolger. Umso bemerkenswerter, dass der Achimer Literaturkreis künftig von gleich drei Nachfolgern geleitet wird: Klaus Brill sowie Wiebke und Michael Lommel möchten das Werk von Marlies Fichte fortsetzen.

Sie hatte den Literaturkreis vor etwas mehr als zwei Jahren ins Leben gerufen und seither in Zusammenarbeit mit Annette Wessel von der Stadtbücherei einmal im Monat ein gutes Dutzend Literaturinteressierte in der Stadtbibliothek um sich gescharrt. Jetzt aber muss sie zumindest in der Stadt Achim damit aufhören, denn Marlies Fichte zieht nach Bad Kissingen.

„Sonst hätte ich das natürlich weitergemacht“, sagte sie nun bei ihrer Verabschiedung in der Bücherei, bei der sie mit einem gemeinsamen Frühstück und Präsenten eine große Überraschung zum Abschied erwartet hat. „Das wusste ich nicht“, sagte sie und war sichtlich damit beschäftigt, die Eindrücke zu verarbeiten und nebenbei noch die Fragen der Presse zu beantworten. Büchereileiterin Iris Arndt sagte, dass die Einrichtung sehr denkbar sei für die Gruppe und das Engagement von Marlies Fichte und ebenso froh, dass sich Nachfolger gefunden haben. „Oft brechen wegen solch einer Vakanz Gruppen auseinander“, weiß Iris Arndt.

Gruppe will kein elitärer Kreis sein

Nicht so der Literaturkreis, dessen Credo es ist, kein elitärer Kreis sein zu wollen, sondern sich einfach mit Gedichten, Texten und Literatur auseinandersetzen zu wollen. Es wird interpretiert und darüber diskutiert. „Das muss in einen Rahmen verpackt werden“, nennt Marlies Fichte ihre Aufgabe. Jeder könne dabei Vorschläge machen, was zuvor gelesen und dann besprochen werden soll. „Sicher keine Bücher der Spiegel-Bestsellerliste“, betonte Marlies Fichte. Vielmehr sei es die Intention des Literaturkreises die Werke zu behandeln, die auf persönlichen Empfehlungen beruhen. „Das war schon immer so“, sagte Marlies Fichte.

Und ihre drei Nachfolger, allesamt Mitglieder des Literaturkreises, wollen dieses ungeschriebene Gesetz natürlich beibehalten. Oder wie Michael Lommel es ausdrückte: „Wir werden nie ein Buch lesen, das man gelesen haben muss.“ Und ganz sicher werde das Trio nun auch nicht komplett alles anders machen als Marlies Fichte, schob er auf Nachfrage hinterher. Für Klaus Brill macht das Besondere der Gruppe aus, „dass man als Externer einfach herkommen kann, schnell aufgenommen wird und sich hier gut aufgehoben fühlt“. Diese Vorzüge sollen beibehalten werden. „Auch mag ich daran, dass man den Geschmack von anderen Menschen kennenlernt und diesen seinen eigenen Vorlieben gegenüber stellen kann“, sagte Klaus Brill.

Auf Bewährtes setzen

Auch Wiebke Lommel sprach sich dafür aus, das Rad nach dem Weggang von Marlies Fichte nicht neu erfinden zu wollen, denn alles habe bisher gut funktioniert, wie auch die Teilnehmer immer wieder zurückmelden würden. Marlies Fichte hatte zu ihrer letzten Runde in Achim ein Gedicht von Gottfried Benn mitgebracht, das zum Thema Literaturkreis bestens passt. Es beginnt mit den Worten „Kommt, reden wir zusammen. Wer redet, ist nicht tot.“

Der Literaturkreis trifft sich am zweiten Donnerstag im Monat jeweils um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek. Buch-, Gedicht- und/oder Textvorschläge der Teilnehmer sind willkommen. Interessierte können jederzeit einsteigen.