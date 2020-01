Der Radweg im Bereich Etelsen-Cluvenhagen wurde 2018 saniert. Für die WGL ist es ein Anliegen, im Gemeindegebiet die Fahrradwege zu erhalten und auch neue zu planen. (Björn Hake)

Klimaschutz fängt im Kleinen an. Diesbezüglich ist man sich bei der Wählergruppe im Flecken Langwedel (WGL) einig. Deshalb hat sich die politische Gruppe, die mit fünf Sitzen im Gemeinderat vertreten ist, nach eigenen Angaben intensiv Gedanken darüber gemacht, „wie der Klimaschutz in der Kommunalpolitik ohne ständigen Verweis auf angeblich erforderliche globale Lösungen umgesetzt werden kann“. Das Ergebnis wurde nun unter anderem in einem Flyer festgehalten, den die WGL an alle Haushalte im Gemeindegebiet – Werbeverweigerer blieben außen vor – verteilt hat.

„Auch in Langwedel werden die Auswirkungen des Klimawandels immer offensichtlicher“, heißt es darin. Deshalb müsse nicht nur die nationale und internationale Politik handeln, sondern auch die Kommunen seien gefordert. Es stelle sich daher nicht die Frage, ob diese einen Beitrag leisten müssen, sondern viel mehr, wie dieser aussehen kann. Die WGL nennt vier Bereiche, in denen die Politik in Langwedel im Sinne des Klimaschutzes handeln kann: Baurecht, gemeindeeigene Gebäude, Bäume und Sträucher sowie Verkehr.

In Sachen Baurecht kann der Rat durch die Richtlinien für die aufgestellten Bauleitplanungen direkten Einfluss nehmen. Auf diese Weise müsse laut WGL erreicht werden, wertvolle Wald- und Grünflächen zu erhalten, den Ausmaß der Flächenversiegelung auf Grundstücken zu minimieren und strengere Vorschriften für die energetischen Anforderungen von Gebäuden zu fassen. „Zukünftig wird die WGL die eventuelle Ausweisung neuer Baugebiete noch stärker unter derartigen klimarelevanten Gesichtspunkten beurteilen“, kündigt die Gruppe an.

Farbe bekennen

Natürlich sollten aber auch die gemeindeeigenen Gebäude selbst möglichst klimaneutral betrieben werden. „Hier ist im Flecken Langwedel noch viel zu tun“, betont die WGL, die selbst schon Maßnahmen angestoßen hat. So hat die Fraktion im Rat einen Antrag gestellt, wonach der Flecken künftig bei Neubauten „zur Versorgung mit Wärme ausschließlich Systeme nutzt, die mit regenerativen Energieträgern betrieben werden“. Bei der Entscheidung darüber sei es an den anderen Ratsmitgliedern, Farbe im Zeichen des Klimaschutzes zu bekennen.

Mit einem weiteren Antrag, der vom Gemeinderat auch schon angenommen wurde, bewirkt die WGL, dass Bäume, Hecken und Sträucher auf Gemeindeflächen erhalten bleiben. Entfernungen dürfen nur in Ausnahmefällen geschehen, und auch nur, wenn direkt für Ersatzpflanzungen gesorgt wird. „Damit ist jetzt sichergestellt, dass es in unserer Gemeinde zu einem insgesamt klimafreundlicheren Umgang mit dem Baum- und Strauchbestand kommt“, lässt die WGL wissen. In Sachen Verkehr ist in vielen Bereich zwar die Landes- und Bundespolitik gefragt, aber die WGL sieht auch kommunal Handlungsbedarf und nennt als Beispiele Entscheidungen über den Bau und den Erhalt von guten Fahrradwegen, die Ausweisung verkehrsberuhigter Zonen oder die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Grundsätzlich müsse jeder Bürger seinen Anteil zum Klimaschutz leisten. „Hierbei ist es wegen der Komplexität des Problems einerseits, der Vielfalt der möglichen Maßnahmen andererseits, unsere Aufgabe als Kommune, möglichst umfassende Hilfe zu leisten“, befindet die WGL. Hoffnung setzt die Gruppe dabei auch auf die eingerichtete kreisweite Energie- und Klimaschutzagentur, wobei sie genau darauf achten werde, ob die Agentur auch im versprochenen Maße in der Gemeinde präsent sein wird. „Sollte es hieran fehlen, werden wir für Langwedel auf eine eigenständige Lösung drängen“, betont die WGL.



Der Flyer „Klimaschutz in der Kommunalpolitik“ kann im Internet unter www.wgl-langwedel.de/klimaschutz-in-der-kommunalpolitik heruntergeladen werden.