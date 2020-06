Das Kasch öffnet am Donnerstagabend seine Türen für die öffentliche Sitzung des Achimer Stadtrats. (Björn Hake)

Politisches Kabarett im Kasch war bisher keine Seltenheit, auch wenn das Achimer Kulturhaus wegen der Corona-Pandemie noch immer weitgehend geschlossen ist. Nun aber erlebt es am Donnerstag, 25. Juni, eine besondere Premiere: Der Stadtrat hält eine öffentliche Sitzung im großen Saal ab und durchaus haben sich politische Beobachter schon in dessen früheren Sitzungen im Kabarett gewähnt. Um 19 Uhr geht es los und wie im Rathaus müssen die Besucher die Corona-Regeln befolgen. Sie bekommen in der Reihenfolge ihres Erscheinens ihre Plätze zugewiesen, die begrenzt sind.

Die Stadtverwaltung hatte frühzeitig die Gegebenheiten im Kasch in Augenschein genommen und sich schon vor Wochen festgelegt, dass die Mitarbeiter der Stadt etwa vor der Bühne Platz nehmen, während die Plätze für die Fraktionen in zwei Reihen u-förmig angeordnet werden. Das Ausweichen aufs Kasch war der Tatsache geschuldet, dass der Achimer Stadtrat mit 39 Mitgliedern zu groß besetzt ist, um die Abstandsregel im Rathaussaal einhalten und jeweils 1,50 Meter auseinander sitzen zu können. Die Alternative, unter Wahrung der Mehrheitsverhältnisse nur den halben Rat tagen zu lassen, stieß bei den Fraktionen auf keine Gegenliebe.

Schwer zu vermitteln

Die bisher 15 Punkte umfassende Tagesordnung sieht dabei auch Themen vor, über die der Stadtrat schon längst hätte entscheiden sollen, wenn die jüngste Ratssitzung im März wegen der Corona-Pandemie nicht ausgefallen wäre. So steht beispielsweise noch immer die Entscheidung darüber aus, wie es in Achim mit den Ortsausschüssen weitergeht. An denen hatte zunächst die Achimer SPD Kritik geübt, denn weder schafft die Stadt es bisher, jeden Ortsausschuss wenigstens ein Mal pro Jahr tagen zu lassen, noch ist die doppelte Ausschussstruktur für Bürger transparent genug: Beschlüsse kann der Ortsausschuss meistens gar nicht fassen, da er sonst den Fachausschüssen des Rates vorgreifen würde. Das wiederum ist den interessierten Bürgern, die Ortsausschüsse sind eigentlich immer gut besucht, bisher kaum zu vermitteln, dass ihre Anliegen lediglich zur Kenntnis genommen werden können.

Im Februar noch hatte der Verwaltungsausschuss (VA) hinter verschlossenen Türen auf einen Antrag der FDP wohl leidenschaftlich diskutiert, die Ausschüsse (samt Ortsvorsteher in Embsen und Bollen) in den einzelnen Achimer Ortsteilen abzuschaffen, sie aber mitnichten durch Ortsräte oder allerorts durch Ortsvorsteher zu ersetzen. „Die Mehrheit war dafür, dass die Verwaltung pro Ortsteil je einmal innerhalb von zwölf Monaten zur Bürgerversammlung einlädt“, hatte Bürgermeister Rainer Ditzfeld die Presse nach der VA-Sitzung seinerzeit unterrichtet. Die SPD vollzog danach eine Rolle rückwärts von ihrem Antrag und wollte es nun es doch bei der bisherigen Regelung in Achim belassen. Das hatte Nicht-Ratsmitglied Werner Wippler, Vorstandsmitglied der SPD, dann jedenfalls stellvertretend für die Partei mitgeteilt.

Wahrung von Fristen

Nun muss der Rat dazu einen Beschluss fassen – und bräuchte dafür mindestens eine Zweidrittelmehrheit, um die Ortsausschüsse und die beiden Ortsvorsteherposten abzuschaffen, da Embsen und Bollen ihren 1972 vertraglich fixierten Status als „Ortschaft“ erst verlieren müssten. Somit müssten von den 39 Mitgliedern im Rat (inklusive Bürgermeister) mindestens 26 für die Abschaffung der Bezeichnung „Ortschaft“ stimmen, um den Weg für die angedachten Bürgerinfoveranstaltungen freizumachen. Wird dieses Quorum nicht erreicht, bleibt alles wie gehabt. Trifft der Rat nun keine Entscheidung, obwohl alle seine Mitglieder nun sehr viel Zeit hatten, über die Frage nachzudenken, kann wegen der Wahrung von Fristen erst der im Herbst des Jahres 2021 neu gewählte Rat einen neuen Anlauf nehmen, die politische Struktur zu ändern.

Herfried Meyer, Fraktionschef der Gruppe SPD/Mindermann, teilte der Redaktion nun am Wochenende schriftlich mit, dass seine Fraktion künftig sogenannte Ortsteilkonferenzen und die Benennung von Ortsvorstehern vorsieht. So heißt es in dem Schreiben: „Die Gruppe SPD/Mindermann im Rat der Stadt Achim spricht sich dafür aus, ab der kommenden Ratsperiode für die Stadt Achim und deren Ortsteile Ortsvorsteher zu benennen und unter deren Moderation regelmäßige Ortsteilkonferenzen gemeinsam mit der Verwaltung vor Ort durchzuführen. Diese Kombination soll die bislang tätigen Ortsausschüsse ersetzen.“

Außerdem werden nochmal die Eilentscheidungen angesprochen, die sich aus rechtlichen oder zeitlichen Gründen nicht bis zu dieser Sitzung aufschieben ließen und in denen der VA Beschlüsse gefasst hat – unter anderem zum Nachtragshaushalt, zur Personalausstattung der Kitas, zur Uesener Kreuzung oder zur nördlichen Innenstadt sowie zum Erlassen der Kitabeiträge in Corona-Zeiten.