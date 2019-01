Das Jahr 2019 soll für Hannah Schwarz-Kaschke (CDU), Johannes Haltermann (Haus Berkelmann), Reiner Sterna, Klaus Rebentisch (beide CDU) und Asil Al-Tamimie (Haus Berkelmann) ein erfolgreiches Jahr werden (von links). (Björn Hake)

Neues Jahr, neue Ziele und auch neue Gesichter: Unter dieser Prämisse stand der Neujahrsempfang des Ottersberger CDU-Gemeindeverbandes am Donnerstagabend. Mangels gastronomischer und räumlicher Alternativen im Kernort waren die Christdemokraten kurzerhand nach Fischerhude ausgewichen und hatten das Restaurant Haus Berkelmann als Gastgeber gebucht.

Schon am Eingang des Traditionsgasthofes konnten die fast 70 Gäste einen Hauch von Neuanfang wahrnehmen. Bei der Begrüßung strahlten die neuen Betreiber Henning Haltermann und sein Sohn Johannes sowie dessen Lebensgefährtin Asil Al-Tamimie fröhlich um die Wette. Und da sich Wirtschaft und Politik thematisch bekanntlich sehr nahe stehen, war es für alle Beteiligten in diesem feierlichen Rahmen ein willkommener Anlass, bei einer leckeren Mahlzeit auch die Hintergründe des Betreiberwechsels zu erläutern. „Vor fünf Jahren hätte ich mir das noch nicht träumen lassen“, erinnerte sich der neue Küchenchef Johannes Haltermann an die erste Begegnung, die er als Gast des Hauses mit Vorbesitzer Ingo Tietjen hatte.

Ins Gebäude verliebt

Er habe sich sofort in das Gebäude verliebt, sich mit 27 Jahren noch mal zum Koch ausbilden lassen und dort auch seine Lebenspartnerin kennengelernt, erzählte Haltermann, der – als das Haus zur Übernahme stand – nicht lange überlegen musste. In der Küche soll das Niveau hochgehalten werden – und das mit einem jungen und motivierten Team, betonte Haltermann. „Wir machen alles selber und werden alles tun, dass unsere Gäste zufrieden sind“, gab der Chef zudem die Marschroute vor. Zufrieden, das sollen auch die fast 13 000 Menschen im Flecken Ottersberg sein. Und zwar mit den Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen werden.

Wertschätzung, Nächstenliebe, Fleiß – und ganz viel Kommunikation: Auf dieses Fundament wollen die Christdemokraten ihre Arbeit im Jahr 2019 aufbauen. Dass die Fraktion intakt sei, betonte CDU-Ratsherr Klaus Rebentisch in seiner Ansprache an die Gäste, zu denen neben den Ortsbürgermeistern aus den Ortschaften und Vertretern aus Wirtschaft, Verwaltung, Institutionen und Vereinen auch der Landtagsabgeordnete Axel Miesner zählte. Rebentisch machte deutlich, dass in diesem Jahr zahlreiche Projekte zur Umsetzung anstehen, für die es Mut und Geduld brauche.

Auch in Köpfe investieren

„Wir werden Einiges fertig kriegen“, kündigte Rebentisch mit Blick auf die Großprojekte in den Bereichen Feuerwehr, Kindergarten, Schulen und Baugebiete wie „Seeblick“ in Otterstedt und „Bremer Damm“ in Posthausen an. Auch in Fischerhude soll neues Bauland ausgewiesen werden. „Wir wollen uns immer weiterentwickeln“, gab Rebentisch mit Blick auf die stetig wachsende Einwohnerzahl als Ziel vor und erklärte, dass man daher auch in Personal investieren müsse. Apropos Investitionen: Besonders die schwierige Finanzlage der Gemeinde habe ihn, seine Fraktionskollegen und auch die Politiker der anderen Parteien insbesondere bei den Beratungen für den Haushalt 2019 extrem beschäftigt und gefordert. Obwohl man die Bürger durch die Steuererhöhung habe belasten müssen, zeuge es vom Verantwortungsbewusstsein der Fraktionen, dass sie diesen Haushalt verabschiedet haben, erklärte Rebentisch, der damit auch die Ratleute der anderen Fraktionen für die Zusammenarbeit lobte.

Ratskollege und Parteifreund Reiner Sterna hatte derweil schon im Frühstadium des Jahres 2019 gute Nachrichten zu vermelden. So sollen bereits im Februar entscheidende Gespräche über den notwendigen Ausbau der Tierklinik in Posthausen stattfinden. Zudem habe die Ortschaft Posthausen eine Erbschaft im fünfstelligen Bereich gemacht, die vorerst zweckgebunden für örtliche Projekte beim Heimatverein Posthausen „geparkt“ ist.