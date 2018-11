An der IGS sind weitere bauliche Veränderungen notwendig, um künftig insgesamt neun Jahrgänge dort beschulen zu können. Diese sollen 2019 und 2020 erfolgen. (Karsten Klama)

Die IGS in Oyten wächst seit dem Start 2012 jeden Sommer um einen weiteren Jahrgang an. Und das wird auch in den kommenden beiden Schuljahren noch der Fall sein, wenn auch die letzten beiden Oberstufenjahrgänge noch hinzukommen. Mit den steigenden Schülerzahlen steigt natürlich auch der Platzbedarf der Einrichtung. Außerdem gelten für die Beschulung der Oberstufe in manchen Bereichen andere Anforderungen an die Ausstattung. Die Gemeinde kommt also nicht drum herum, noch einmal kräftig zu investieren. Alleine tragen will sie die Kosten aber nicht – und muss sie sehr wahrscheinlich auch nicht. Denn der Landkreis hat seine Bereitschaft signalisiert, sich an den zusätzlich anfallenden Kosten für den Oberstufenbetrieb an der IGS in nicht unerheblichem Umfang zu beteiligen.

Das geht aus Gesprächen hervor, die die Verwaltung mit Landrat Peter Bohlmann geführt hat, wie Fachbereichsleiter Daniel Moos am Montagabend im Schulausschuss erläuterte. Dabei konnte sich nicht an Vergleichswerten orientiert werden. Denn alle weiteren Oberstufen im Landkreis befinden sich an Gymnasien, von denen der Landkreis der Schulträger ist und damit die Verantwortung trägt. Die IGS indes ist in der Hand der Gemeinde Oyten. Bei dem finanziellen Kompromiss galt es laut Moos zwischen der Unterstützung bei den laufenden Ausgaben und bei den Investitionen zu unterscheiden. Denn durch die Oberstufe entstehen auf der einen Seite jährliche Mehrkosten. Laut Verwaltung sind dies etwa der erhöhte Aufwand für Lehr- und Unterrichtsmaterialien, der Aufbau der Sammlungen mit direkten Bezug zur Oberstufe oder die erhöhten Bewirtschaftungskosten für die zu errichtenden zusätzlichen Unterrichtsräume.

Um die IGS in diesem Bereich finanziell unterstützt hat Bohlmann laut Oytener Verwaltung vorgeschlagen, den sogenannten Schullastenausgleich auf die Sekundarstufe II auszuweiten. Diesen zahlt der Landkreis bereits für die Jahrgänge fünf bis zehn. Die Kommunen erhalten die Mittel aus dem Schullastenausgleich pauschalisiert nach Anzahl der Schüler im gesamten Landkreisgebiet. Für 2019 erhalte die Gemeinde Oyten laut Verwaltung einen Betrag von 656,87 Euro pro Schüler. „Unter Betrachtung der künftig anfallenden Mehrkosten halte ich diesen Betrag für angemessen“, befindet Moos.

Auch für die anstehenden Kosten für Investitionen sei ein Kompromiss gefunden worden. „Der Landrat hat sich bereit erklärt, den Gremien im Landkreis vorzuschlagen, dass 50 Prozent der entstehenden Kosten vom Landkreis getragen werden“, so Moos weiter. Damit werde der Landkreis seiner grundsätzlichen Verpflichtung gerecht, die Sekundarstufen II zu finanzieren. „Gleichzeitig aber auch die Gemeinde Oyten, die bewusst die Entscheidung getroffen hat, eine Oberstufe zu beantragen und auch zu betreiben.“

Nötige Baumaßnahmen an der IGS sind die Erweiterung des Gebäudekomplexes um sechs Unterrichtsräume im Bereich des C-Traktes hinter der Sporthalle, der Umbau von zwei Unterrichtsräumen zu naturwissenschaftlichen Räumen im B-Trakt und die Ersteinrichtung einer Bibliothek beziehungsweise eines Medienzentrums mit Funktionen eines Selbstlernzentrums. Dafür kalkuliert die Verwaltung mit Gesamtinvestitionen von 1,2 Millionen Euro.

„Es ist unrealistisch, dass wir das ganze Geld in 2019 verbauen werden werden“, erklärte Daniel Moos am Montagabend. Daher werde der Großteil der Kosten auch für den Haushalt 2020 eingeplant. Der Schulausschuss stimmte unter der Maßgabe der in Aussicht gestellten Beteiligung des Landkreises bei einer Gegenstimme von der AfD dafür, die Mittel in die Haushalte aufzunehmen. Hupert Dapper (Grüne), Vorsitzender des Gremiums, sprach, angesichts der Tatsache, dass nicht klar gewesen war, ob sich der Landkreis überhaupt an den Kosten beteiligt, von einem „sehr beachtlichen Ergebnis“.

Mit den Planungen soll begonnen werden, sobald die Genehmigung des Landkreises vorliegt. Es scheint unwahrscheinlich, dass sich der Kreistag gegen die von Landrat Bohlmann vorgeschlagene Kostenbeteiligung entscheidet. Die SPD-Kreistagsfraktion etwa hatte sich auf einer kürzlichen Klausurtagung einstimmig dafür ausgesprochen.